В Экспертный совет Премии-2018 вошел академик РАН, лауреат «Глобальной энергии» Сергей Алексеенко

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-10T09:34:07+03:00

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В Экспертный совет VI Международной премии «Малая энергетика — большие достижения» вошел российский академик, заведующий лабораторией Института теплофизики Сибирского отделения РАН, лауреат премии «Глобальная энергия» 2018 года Сергей Алексеенко. Один из самых авторитетных мировых экспертов в области теплофизики, энергетики и энергосбережения выразил надежду, что конкурс, организованный Ассоциацией малой энергетики, будет содействовать выявлению лучших технологий в области ВИЭ и, в целом, способствовать развитию малой и альтернативной энергетики в России и за рубежом.

Напомним, Международная премия «Малая энергетика — большие достижения», учрежденная Российской Ассоциацией малой энергетики при поддержке комитета энергетики Государственной Думы, Минэнерго РФ и бизнес-объединения «Деловая Россия», вручается с 2013 года и на сегодняшний день является эффективной площадкой для презентации самых передовых проектов и разработок в сфере распределенной и альтернативной энергетики.

За 5 лет в конкурсе приняли участие более 300 компаний из 10 стран. Победителей Премии определяет авторитетное жюри, в которое входят ведущие эксперты бизнес-сообщества РФ, ученые, ректоры профильных ВУЗов страны. В этом году в жюри премии впервые вошел Академик РАН, лауреат премии «Глобальная энергия» 2018 года Сергей Владимирович Алексеенко.

«Сергей Алексеенко — это величина номер один в энергетике, один из самых авторитетных мировых экспертов в области теплофизики, энергетики и энергосбережения, — отметил организатор Премии, президент Ассоциации малой энергетики Максим Загорнов. — Автор многих научных разработок, основатель петротермальной энергетики, заслуженный деятель науки Новосибирской области, лауреат премии «Глобальная энергия» этого года, Сергей Владимирович обладает колоссальными знаниями и авторитетом. Уверен, его участие в качестве члена Экспертного совета Премии по малой энергетике поднимет и уровень оценивания проектов, и статус самого конкурса».

Отметим, международное признание, а также одну из самых престижных научных наград — премию «Глобальная энергия» — Сергей Алексеенко получил за подготовку теплофизических основ для создания современных энергетических и энергосберегающих технологий. Предложенные им подходы позволяют проектировать экологически безопасные тепловые электростанции — за счет моделирования процессов горения газа, угля и жидкого топлива.

Сергей Алексеенко также является инициатором развития петротермальной энергетики (использования тепла сухих пород Земли на глубинах от 3 до 10 км) как одной из самых свежих мировых энергетических тенденций. По мнению Алексеенко, запасов глубинного тепла хватит на 50 000 лет, если развивать это направление, то можно получить доступ к практически неисчерпаемым энергетическим ресурсам с полной экологической безопасностью.

«ВИЭ надо развивать хотя бы потому, что, даже не используя их в энергоснабжении страны, можно производить технологии и продавать их на внешнем рынке», — заявил Сергей Алексеенко на РЭН-2018. Эксперт также пожелал удачи конкурсантам Международной премии «Малая энергетика — большие достижения», выразив надежду, что данный конкурс будет содействовать выявлению лучших технологий и практик в области ВИЭ.

Добавим, что Международная премия «Малая энергетика — большие достижения» будет вручаться по 6 номинациям. Прием заявок ведется до 11 ноября включительно. Все подробности — на сайте проекта.

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