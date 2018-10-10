2018-10-10T09:52:21+03:00
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Челябинск, конная полиция на страже твоего настроения

В Челябинске к премьере нового сериала «Конная полиция» появился стратегический запас сена и конь-полицейский
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Увлекательное приключение коня-полицейского увидели сотни горожан. При виде коня они непременно улыбались, смеялись и соглашались на штраф. Да-да, конь-полицейский его выписывали всем, кто был до безумия красив, мил и обаятелен. Согласитесь, быть красивым — это просто незаконно. Конь-полицейский патрулировал улицы города и дежурил в краеведческом музее, где выписал штраф метеориту за то, что тот напугал горожан в феврале 2013 года.

Акция «Стратегический запас конной полиции» перенесла горожан в оазис сельского спокойствия и уюта, которого так не хватает в суетливом мегаполисе. Все, кто пришел в субботу в ТРК Алмаз, получили модные фото на фоне сена и статных жеребцов. Акция завершилась передачей стратегического запаса сена символу города Челябинска— верблюду, который с удовольствием будет жевать сено за просмотром нового сериала «Конная полиция».

ТНТ радует своими интересными акциями и конкурсами не первый раз, а вот комедия «Конная полиция» это новый проект, с Артуром Смольяниновым в главной роди. Он играет роль дерзкого и самоуверенного опера Волкова, которого жизненные обстоятельства превратили в ментавра в седле. Попав в конную полицию за сбитую зебру и свои бесчинства на службе, Волков открывает дивный, чудный мир, в котором один за всех и все за одного, а судьба и Родина едины. Не служба, а сплошные противоречия! С одной стороны, главный герой все тот же дерзкий опер без страха и упрека, а с другой — вся эта обстановочка: кони, люди седла и уздечки никак не вяжутся в сознании с серьезной брутальной работой мента. В понимании Волкова конная полиция — это пионерлагерь, цирк с конями и парк аттракционов.

Смотри по будням в 20:00 на ТНТ премьеру нового ржачного сериала «Конная полиция». Поверь, у принца есть конь, если он работает в конной полиции.

На правах рекламы.

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