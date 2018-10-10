2018-10-10T12:24:51+03:00
Телевизор

Телеканал «Пятница!» запустил проект по поиску биологических родителей

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На телеканале «Пятница!» стартовал новый социальный проект «Зов крови» — психологическое роуд-муви, герои которого ищут своих биологических родителей.

Каждый выпуск — это история о двух совершенно разных молодых людях, которые вместе с телеканалом отправляются на поиски своих родных мам или пап, бросивших их в раннем детстве.

Над историей каждого героя ежедневно трудятся десятки продюсеров и редакторов проекта. Поиски родителей проходят не только на территории России, но и за рубежом. За несколько месяцев работы удалось помочь найти друг друга пятнадцати семьям. География поисков охватила Армению, Украину, Абхазию, Турцию, Корею, Ливан, Азербайджан и Россию.

Премьера психологического трэвел-детектива «Зов крови» состоялась 8 октября в 21:00 на канале «Пятница!».

На правах рекламы.

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