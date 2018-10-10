2018-10-10T14:27:18+03:00
Общество

Жизнь после 50: новые возможности

На пресс-конференции в «Комсомольской правде» обсудят перспективы для южноуральцев предпенсионного возраста
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Какие меры соцподдержки работающих предпенсионеров вступят в силу с 2019 года? Можно ли научиться новой профессии и построить карьеру с нуля, когда тебе за 50? И как заткнуть за пояс молодые кадры? Обо всем этом расскажут эксперты и гости на пресс-конференции, адресованной горожанам старшего возраста.

Приглашенные спикеры:

— Александр Захаров, первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области;

— Анастасия Сидякина, представитель Учебного центра;

— Светлана Макаревич, инструктор и судья соревнований по скандинавской ходьбе.

К обсуждению также приглашаются горожане предпенсионного и пенсионного возрастов, а также общественные деятели и работодатели, неравнодушные к данной проблеме.

Пресс-конференция состоится 11 октября с 11.00 до 12.00 по адресу: Челябинск, ул. Красная, 4, 6 этаж, 608.

Внимание: для участия в обсуждении необходима предварительная запись по телефону: (351) 265-16-33, e-mail: svetlana.pervakova@phkp.ru

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