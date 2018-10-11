В новом микрорайоне Челябинска запустили систему видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-11T11:28:21+03:00

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Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области компания «Интерсвязь» продолжает реализацию глобального проекта «Умный город Челябинск». Так, в крупном жилом микрорайоне южноуральской столицы — «Парковый-2» — внедрена система интеллектуального видеонаблюдения.

Видеонаблюдение является одной из ключевых составляющих концепции «Умный город», принятой во всем мире. И компания «Интерсвязь», закрепившая за собой статус флагмана во внедрении передовых технологий на Урале, активно внедряет этот сервис. Так, в челябинском микрорайоне «Парковый-2» совместно с управляющей компанией «Горизонты» реализован пилотный проект, призванный обеспечить безопасность жильцов и их имущества.

В настоящее время установлено уже несколько десятков камер на многоквартирных домах, до декабря число устройств вырастет более чем в два раза. Каждый житель «Паркового-2» может в режиме реального времени с помощью индивидуального логина и пароля отслеживать обстановку с любого устройства, имеющего подключение к сети Интернет. Доступ к двухнедельному архиву видео возможен через официальный запрос в управляющую компанию. Облачные технологии позволяют сохранять материал при любых ситуациях, даже если камеры были повреждены физически. А широкое проникновение сетей компании «Интерсвязь» дает возможность быстро масштабировать этот проект.

Кстати, «умные камеры» уже позволили раскрыть преступление: несколько недель назад у несовершеннолетнего жителя микрорайона сверстники отобрали мобильный телефон. Слаженная работа технических специалистов и правоохранительных органов позволила вернуть пропажу владельцу в течение 8 часов.

В настоящее время компанией «Интерсвязь» достигнуты договоренности с несколькими крупными УК города Челябинска. В планах — развитие услуги на все 16 городов присутствия оператора связи.

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