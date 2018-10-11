2018-10-11T11:44:53+03:00
Экономика

Предпринимателям Южного Урала помогут развить бизнес в Китае

В КНР начало работу представительство ЮУТПП
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Сразу после прошедших с 1 по 7 октября в Китае выходных, посвященных празднованию Национального дня образования Китайской Народной Республики, в Харбине открылся офис представительства Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

Напомним, 11 сентября президент ЮУТПП Федор Дегтярев назначил нового представителя палаты в КНР. Им стал предприниматель провинции Хэйлунцзян Хуан Сэнь, кандидатура которого была рекомендована Ассоциацией глав городов Китая и поддержана правительством провинции Хэйлунцзян. Главная задача доверенного лица — продвижение южноуральской продукции на рынке КНР.

Среди основных направлений работы представительства ЮУТПП в Китае: комплексная организационная поддержка визитов челябинских бизнесменов в Китай (подготовка виз, транспортировка, проживание, услуги перевода и т. д.), проверка надежности китайских партнеров, организация встреч и переговоров, посещения выставок в КНР, помощь в регистрации юридических лиц на территории республики, проведение визитов китайских бизнесменов в Челябинскую область для переговоров с российскими партнерами.

Кроме того, представительство ЮУТПП в Китае займется внесением данных о продукции предприятий Челябинской области в информационную базу товаров и услуг КНР, а также продвижением южноуральских бизнес-проектов среди ведущих инвестиционных групп республики.

Координатором работы представительства Южно-Уральской торгово-промышленной палаты в Китае является первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов, ответственным за взаимодействие назначена начальник отдела переводов, востоковед Анастасия Ковалева. Именно она будет обеспечивать переводческое сопровождение сотрудничества челябинских предпринимателей и офиса в Китае.

— Южно-Уральская торгово-промышленная палата активно проводит системную работу по предоставлению услуг для предприятий и компаний Челябинской области, имеющих деловые связи с Китаем. Представительство ЮУТПП в Китае — это уникальный проект, представляющий предприятиям прямую возможность выйти на китайских бизнесменов, установить контакты и осуществить деловой визит в КНР, — прокомментировала Анастасия Ковалева.

Связаться с ответственным за взаимодействие с представительством ЮУТПП в Китае можно по телефонам: (351) 263-67-61, 8-963-086-20-91, e-mail: apk@tp74.ru.

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