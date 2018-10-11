В Челябинске стартует образовательный интенсив для будущих аграриев

СЕГОДНЯ 13:43 2018-10-11T13:43:52+03:00

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16 октября стартует новый курс отраслевого обучения «Ты — предприниматель. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО». Он предназначен для молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет, которые мечтают об агробизнесе.

Отраслевое обучение в рамках федеральной программы «Ты — предприниматель» проводится в Челябинске уже четвертый год. Это уникальный курс, в рамках которого уже опытные и успешные бизнесмены становятся менторами для начинающих предпринимателей. Цель обучения — помочь молодым людям открыть свое дело в сфере сельского хозяйства: животноводство, растениеводство, производство кормов, молочной продукции, коптильный цех, обработка земли и другие.

Двухнедельный интенсив включает в себя мастер-классы и тренинги, которые позволят участникам проверить свою идею на прочность или усовершенствовать уже имеющийся бизнес. Вместе с наставниками участники узнают о минимизации рисков, реализации продуктов и работе с оптовыми покупателями, формах государственной поддержки. Все занятия будут ориентированы на решение проблем в конкретной отрасли.

Федеральную программу «Ты — предприниматель» на Южном Урале реализует МФЦ «Территория Бизнеса» при поддержке губернатора и правительства Челябинской области.

Участником может стать любой молодой человек в возрасте от 16 до 30 лет, стремящийся реализовать свою бизнес-идею в сфере сельского хозяйства. Достаточно оставить заявку на сайте откройдело.рф или по телефону +7 (351) 776-21-24.

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