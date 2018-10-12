2018-10-12T10:18:17+03:00
Общество

В центре Челябинска бьет освежающий «фонтан из денег»

По словам горожан, коммунальщики не спешат устранять течь из уличной трубы
Ирина ГОЛЛАЙ
Поделиться:
Вместо полноценного ремонта дыру залатали чопиками.Вместо полноценного ремонта дыру залатали чопиками.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Старенькие домишки на улице Тарасова за дворцом им. Колющенко шагают в ногу со временем. Местные жители обшивают их сайдингом, ставят пластик на окна, делают качественный ремонт. Чего не скажешь про местные коммуникации. Практически каждый месяц они «радуют» свежей аварией.

МОЛОТОК И ЗАГЛУШКА: ДЕШЕВО И СЕРДИТО

Вдоль улицы тянутся три трубы — одна с холодной водой и две трубы теплотрассы. У калиток они ныряют под землю, а вдоль заборов проложены над землей. Местами на трубах еще сохранились куски стекловаты и укрывавший их оцинкованный лист. Но в основном это ржавое и открытое всем ветрам железо. На днях его опять прорвало.

— У дома № 5 по Тарасова с понедельника, 8 октября, бьет фонтан с холодной водой. Струя была выше крыши, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» местная жительница Ирина. — Даже страшно представить, сколько денег уже утекло. Пропавшей воды, наверняка, уже кубометры. А стоит она недешево!

Местные жители говорят, что у каждого дома по несколько таких чопиков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Местные жители говорят, что у каждого дома по несколько таких чопиков.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Люди вызвали слесарей водоканала. А они потоптались вокруг фонтана и решили забить дыру чопиком — самодельной заглушкой из дерева. В итоге щепок вбили пять или семь, но вода все так же льется.

— Да тут у каждого дома по несколько таких чопиков. По-другому проблему дырявых труб коммунальщики не решают, — кипятится сосед Ирины Сергей. — А по-хорошему нужно менять все трубы, хотя бы кусками.

Челябинцы требуют полноценного ремонта. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы требуют полноценного ремонта.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

МУЖИКИ ЗАПРЕТИЛИ БИТЬ ЧОПИКИ В ТРУБЫ

В эти же дни между домами по ул. Тарасова, 7 и Тарасова, 9 дала течь труба теплотрассы. Ее, в отличие от трубы с холодной водой, не латали. Кусок с дырой поменяли на новый. Но расслабляться жители не спешат. Люди уверены: скоро потечет снова.

— И коммунальщики это знают, убавляют напор. Иногда мы не можем даже помыться, — рассказывает супруг Ирины Александр. И признается: бороться уже устали.

На этот раз местные мужики запретили бить чопики в трубы. Хотят добиться полноценного ремонта. Они позвонили в «Комсомольскую правду». А мы, естественно, в водоканал.

КОММЕНТАРИЙ

— Этот участок у нас уже стоял в плане. Водоснабжение на улице Тарасова отключили. Ведутся работы по замене аварийного участка. Все закончат в течение дня, — пообещала редакции пресс-секретарь МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска Алевтина Шестакова.

Коммунальная авария случилась накануне холодов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коммунальная авария случилась накануне холодов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

БДИ!

Куда звонить, если прорвало трубу

1. В аварийную службу МУП «ПОВВ»: 214-00-14.

2. В единую диспетчерскую города: 263-21-21.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Газ в моторы»: автомобиль «Урал NEXT» на автопробеге в10 000 км сэкономил 128 тыс. рублей
Грузовик «Урал NEXT» участвовал в одном из самых протяженных автопробегов техники на природном газе (Жудун (КНР) - Санкт-Петербург). Экспедиция финишировала в Северной столице 4 октября, в день открытия VIII Петербургского международного газового форума
Новости 24
Полный вперед: Москва одобрила Стратегию развития Челябинской области
30 дворов и два парка: в Златоусте закончился большой ремонт
В Челябинской области составят электронную карту свалок и полигонов
В Магнитогорске экипажи ДПС устроили погоню за нарушителем на иномарке
Ждем перерасчета: челябинцам уменьшат сумму за вывоз отходов
Куда жаловаться в Челябинске, если не вывозят мусор
Челябинские сироты натренируются жить самостоятельно в особой квартире
По шпалам: из Челябинска до Москвы отменен один поезд
Автомобилисты в шоке: в Челябинске пенсионерка каждый вечер гуляет по проезжей части
В районе Алого поля в Челябинске почти на неделю ограничат движение
Чтобы купить квартиру, жителю Челябинской области пришлось сначала «выкупить» все долги по коммуналке
«Крыс не более, чем всегда»: Роспотребнадзор отрицает нашествие грызунов на Челябинск из-за мусорного коллапса
Контейнеры для макулатуры скоро появятся в офисах и у жилых подъездов в Челябинске
100 миллионов в помощь: аграрии Челябинской области получат субсидии по решению губернатора
Челябинский бизнесмен, прославившийся из-за гигантского мяча, едва не погиб в Крыму
Спасибо за внимание: у сельских многоэтажек в Челябинской области отремонтировали дворы
Под Магнитогорском «Лада» столкнула иномарку на «встречку»
Житель Челябинской области выпал из окна 4 этажа и повис на дереве
Челябинский завод, отравляющий горожан, оштрафовали на 100 тысяч рублей
Бор в Челябинске «прошьет» сеть экотроп
В Челябинске растет заболеваемость ОРВИ
Купить впрок: челябинцы снова начали вкладывать деньги в жилье
Жительница Челябинска заявила, что ее племянницу взяли в заложники в Астане
Новоселье: в Еманжелинске открылся отремонтированный детский садик