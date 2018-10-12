В центре Челябинска бьет освежающий «фонтан из денег»

СЕГОДНЯ 10:17 2018-10-12T10:18:17+03:00

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Старенькие домишки на улице Тарасова за дворцом им. Колющенко шагают в ногу со временем. Местные жители обшивают их сайдингом, ставят пластик на окна, делают качественный ремонт. Чего не скажешь про местные коммуникации. Практически каждый месяц они «радуют» свежей аварией.

МОЛОТОК И ЗАГЛУШКА: ДЕШЕВО И СЕРДИТО

Вдоль улицы тянутся три трубы — одна с холодной водой и две трубы теплотрассы. У калиток они ныряют под землю, а вдоль заборов проложены над землей. Местами на трубах еще сохранились куски стекловаты и укрывавший их оцинкованный лист. Но в основном это ржавое и открытое всем ветрам железо. На днях его опять прорвало.

— У дома № 5 по Тарасова с понедельника, 8 октября, бьет фонтан с холодной водой. Струя была выше крыши, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» местная жительница Ирина. — Даже страшно представить, сколько денег уже утекло. Пропавшей воды, наверняка, уже кубометры. А стоит она недешево!

Местные жители говорят, что у каждого дома по несколько таких чопиков.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Люди вызвали слесарей водоканала. А они потоптались вокруг фонтана и решили забить дыру чопиком — самодельной заглушкой из дерева. В итоге щепок вбили пять или семь, но вода все так же льется.

— Да тут у каждого дома по несколько таких чопиков. По-другому проблему дырявых труб коммунальщики не решают, — кипятится сосед Ирины Сергей. — А по-хорошему нужно менять все трубы, хотя бы кусками.

Челябинцы требуют полноценного ремонта.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

МУЖИКИ ЗАПРЕТИЛИ БИТЬ ЧОПИКИ В ТРУБЫ

В эти же дни между домами по ул. Тарасова, 7 и Тарасова, 9 дала течь труба теплотрассы. Ее, в отличие от трубы с холодной водой, не латали. Кусок с дырой поменяли на новый. Но расслабляться жители не спешат. Люди уверены: скоро потечет снова.

— И коммунальщики это знают, убавляют напор. Иногда мы не можем даже помыться, — рассказывает супруг Ирины Александр. И признается: бороться уже устали.

На этот раз местные мужики запретили бить чопики в трубы. Хотят добиться полноценного ремонта. Они позвонили в «Комсомольскую правду». А мы, естественно, в водоканал.

КОММЕНТАРИЙ

— Этот участок у нас уже стоял в плане. Водоснабжение на улице Тарасова отключили. Ведутся работы по замене аварийного участка. Все закончат в течение дня, — пообещала редакции пресс-секретарь МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска Алевтина Шестакова.

Коммунальная авария случилась накануне холодов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

БДИ!

Куда звонить, если прорвало трубу

1. В аварийную службу МУП «ПОВВ»: 214-00-14.

2. В единую диспетчерскую города: 263-21-21.

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