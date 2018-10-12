В ЧГИК отрыли первый на Урале студенческий «Welcome-центр»

СЕГОДНЯ 08:48 2018-10-12T08:48:20+03:00

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11 октября 2018 года в Челябинском государственном институте культуры состоялось официальное открытие студенческого объединения «Welcome-центр ЧГИК». В этом году данный проект получил грантовую поддержку Росмолодежи.

«Актуальность этого объединения несомненна, — отметил на открытии welcome-центра проректор по научно-исследовательской и инновационной работе ЧГИК Сергей Синецкий. — На всех уровнях власти сейчас говорится о необходимости развития туризма, понимания своей Родины, знакомства с ней друзей из других регионов».

«Роль туризм в экономике Челябинской области с каждым годом возрастает. Изменяются требования к профессиональным компетенциям специалистов в этой области. Требования к специалисту, работающему в туристической отрасли, все возрастают. Сегодня он должен владеть двумя-тремя языками, навыками маркетинга, знать историю своего края. Поэтому появление такого центра, где ребята смогут отработать свои профессиональные навыки, будет полезно всем. А Центр развития туризма Челябинской области поддержит любые студенческие идеи и начинания» — подчеркнул в своем выступлении директор Центра развития туризма Челябинской области Дмитрий Столбов.

Welcome-центр ЧГИК — это часть федерального проекта «Твой маршрут — Россия!», реализуемого с 2016 года Центром исследования и развития молодежного туризма (г. Москва). В рамках проекта в разных регионах страны открываются студенческие объединения «Welcome-центры», создаются молодежные турпродукты и организуются студенческие межвузовские обмены. Welcome-центр ЧГИК — первый на Южном Урале, но уже тринадцатый в масштабах страны, — сообщила руководитель данного проекта Дарья Галуева.

В Welcome-центре каждый сможет расширить свои представления о студенческом туризме и почувствовать себя участником туристского движения в студенческой среде. Студенты будут заниматься адаптацией туристических маршрутов под потребности молодежной аудитории, встречать делегации из других регионов, организовывать студенческие путешествия, экскурсии, квесты и другие мероприятия. Главное в подходе к работе — это формат «от студентов студентам», ведь создание привлекательного образа региона для молодых туристов невозможно без идей и участия самой молодежи.

В ходе церемонии открытия студенческого объединения «Welcome-центр ЧГИК» было подписано соглашения о сотрудничестве между Челябинским государственным институтом культуры и Центром молодежного туризма (г. Москва). Также прошла презентация «Welcome-центр ЧГИК». Сейчас команда центра состоит из 21 студента, большинство учатся на факультете документальных коммуникаций и туризма ЧГИК сообщила руководитель центра Мария Сальникова. В рамках реализации проекта уже прошел информационный тур в Екатеринбург, Казань, Нижний Новгорода, целью которой было знакомство с туристическим потенциалом этих городов. А также студенты ЧГИК приняли участие в преакселераторе «Ночи над Волгой», где представили свои туристические проекты. В ближайших планах Welcome-центра — тур в Санкт-Петербург и Тюмень, и форум студенческого туризма.

Программа открытия Welcome-центр включала работу круглого стола «Перспективы развития молодежного туризма в Челябинской области», в ходе работы которого прошло обсуждение проекта студентов ЧГИК «Культполоса». Экспертами выступили директор ЦРТ Д.А. Столбов, директор Центра молодежного туризма В.Р. Кокорев, руководитель проекта «Твой маршрут — Россия» Д. Галуева и главный специалист Отдела приоритетных направлений туристической деятельности Министерства культуры Челябинской области В.П. Попова. Спикеры отметили актуальность и необходимость развития данного проекта для нашего города.

Открытие студенческого объединения проводится в рамках реализации Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования Федерального агентства по делам молодежи и ФГБУ «Ресурсный Молодежный Центр».

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