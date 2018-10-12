«Газ в моторы»: автомобиль «Урал NEXT» на автопробеге в10 000 км сэкономил 128 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-12T09:58:34+03:00

Грузовик «Урал NEXT» участвовал в одном из самых протяженных автопробегов техники на природном газе (Жудун (КНР) - Санкт-Петербург). Экспедиция финишировала в Северной столице 4 октября, в день открытия VIII Петербургского международного газового форума

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Автопробег стартовал на восточном побережье Китая — из портового Жудуна в начале сентября. Организаторы — энергетические компании Китая, Казахстана и России (СNPC, АО НК «КазМунайГаз» и ПАО «Газпром») подчеркнули, что это один из самых протяженных автопробегов техники на природном газе — 10 тысяч километров по дорогам Китая, Казахстана и России.

Исследование, испытание, продвижение

Грузовой автомобиль «Урал NEXT LNG» с колесной формулой 6х6 успешно завершил этот международный пробег техники на природном газе «Газ в моторы», финишировав в Санкт-Петербурге в день открытия VIII Петербургского международного газового форума.

Отметим, в рамках этого проекта автомобиль «Урал NEXT» на сжиженном природном газе принял участие в различных мероприятиях — в форуме «Автомобиль на природном газе» в городе Сиане (КНР), в торжественном открытии и вводе в эксплуатацию КриоАЗС компании «Куньлунь Энержи» в городе Увей (КНР) и других городах и территориях.

«Урал NEXT LNG» успешно преодолел все виды трасс, включая труднопроходимые участки и на всем пути следования вызвал большой интерес у участников автопробега, зрителей, у всех, кто наблюдал за этой экспедицией.

А цель экспедиции, в которой принимали участие представители трех стран, была направлена на исследование имеющихся и перспективных дорог маршрута, локации действующей и перспективной газозаправочной инфраструктуры, а также испытание техники на природном газе. Еще одна задача автопробега — продвижение использования природного газа в качестве моторного топлива.

Участники автопробега испытывали технику и продвигали использование природного газа в качестве моторного топлива.

Экология и экономия

Использование газового транспорта обеспечивает высокую топливную экономичность. Так, в ходе автопробега экипаж автомобиля «Урал NEXT LNG» подсчитал, что на маршруте длиной 10 500 км от китайского Жудуна до Санкт-Петербурга при среднем расходе сжиженного природного газа 26 кг на 100 км пути экономия на топливе от применения природного газа составила 128 тысяч рублей.

Использование сжиженного природного газа в качестве моторного топлива позволяет существенно сократить нагрузку на окружающую среду. Так, выбросы отработавших газов, например, оксидов азота и углеводородов, снижаются на 66 и на 89% соответственно, по сравнению с выбросами дизельных автомобилей.

Надежный, универсальный

Специалисты автомобильного завода «Урал» подчеркивают — в автомобиле «Урал NEXT LNG», принимавшем участие в автопробеге, использована комбинированная топливная система. Речь идет о системе хранения и регазификации сжиженного природного газа (LNG) как основной и как дополнительной системе — о подаче компримированного природного газа (CNG).

Важно, что такое решение дает возможность заправлять автомобиль на битопливных станциях. А суммарный запас хода автомобиля с такой топливной системой составляет порядка 1000 км! Это один из лучших показателей для полноприводных грузовиков.

Кроме того, автомобиль «Урал NEXT LNG» имеет универсальную заправочную горловину на криобаке, позволяющую заправлять пистолетами типа JC Carter и Macrotech. Это полностью соответствует европейским стандартам.

Внедорожник «Урал NEXT» укомплектован газовым шестицилиндровым рядным двигателем ЯМЗ-536. За кабиной автомобиля размещены девять газовых баллонов суммарным объемом 892 л для компримированного природного газа, на раме — криогенный бак объемом 450 л для сжиженного газа. Сжиженный природный газ, охлажденный до температуры минус 162°С, хранится в криобаке и перед подачей в двигатель преобразовывается из жидкого состояния в газообразное. Объем регазифицированного топлива составляет порядка 240 куб. метров.

Кстати, по окончании пробега автомобиль будет передан в одно из подразделений ПАО «Газпром» — «Газпром Трансгаз Чайковский» (город Чайковский, Пермский край). «Урал NEXT LNG» будет использоваться для доставки рабочих бригад и оборудования к месту работ при обслуживании магистральных газопроводов компании.

КСТАТИ

Маршрут автопробега пролегал по территориям Китая, Казахстана и России через города Жудун, Суцянь, Чжэнчжоу, Сиань, Динси, Увэй, Цзяюйгуань, Хами, Турфан, Усу, Хоргос (Китай), Алматы, Тараз, Туркестан, Кызыл-Орда, Аральск, Актобе (Казахстан), Оренбург, Альметьевск, Казань, Нижний Новгород, Владимир, Торжок и Санкт-Петербург (Россия).

Расстояние, которое преодолели 15 единиц газовой техники в рамках пробега, — около 10 000 км.

Международный пробег автомобилей на природном газе «Газ в моторы», организован ПАО «Газпром», китайской национальной газовой компанией CNPC и АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

ДЛЯ СПРАВКИ

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Выпускает полноприводные грузовые автомобили и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4 до 20 т; вахтовые автобусы на базе полноприводных автомобилей с колесными формулами 4х4 и 6х6; грузопассажирские автомобили. Флагманская модель предприятия — автомобиль «Урал NEXT». Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин. Это вахтовые автобусы, подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства. Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке полноприводных грузовых автомобилей — около 35%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через дилерскую сеть, которая включает более 20 центров продаж автомобилей, более 80 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.

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