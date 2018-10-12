«Ехал по трассе и оказался в …храме»: известный бизнесмен из Челябинска попал в Крыму в страшное ДТП

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-12T14:14:41+03:00

Он остался в незнакомом городе совершенно один и не может вернуться домой

Изменить размер текста: A A

Артем Мазанов известен в Челябинске по разным добрым проектам. Он призывал горожан не употреблять спиртное во дворах, а лучше посадить в каждом дворе ели.

Но большую известность ему принес футбольный мяч для мундиаля-2018. Про уникальный арт-объект, который сшила его фирма, написали многие СМИ. И вот Артем снова в новостной ленте. Повод, правда, нерадостный.

Находясь в командировке в Крыму, наш земляк попал в аварию под Симферополем. Его «Хонда» потеряла управление снесла отбойник, перевернулась и загорелась.

— Ехал по трассе и в какой то момент оказался… в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Неужели заснул? Потопал в зале ногой и… очнулся в машине «скорой», — вспоминает Артем.

Подробности жуткой аварии ему рассказывали очевидцы. А ее видео и сейчас можно посмотреть в интернете.

НОГИ ЗАКОВАНЫ В БОЛТЫ И СПИЦЫ

Когда Артема с переломанными ногами достали из груды железа, которая совсем недавно была автомобилем, фельдшер «скорой» присвистнул: родился в бронежилете!

Медики сделали все, что смогли: довезли живым до больницы. Правда, предупредили: обе ноги ампутируют.

Пять часов симферопольские хирурги собирали нашего Артема по кусочкам и спасли ему ноги. Сейчас он закован в аппарат Иллизарова — в железных спицах и болтах. А впереди долгое восстановление, новые операции.

Лечение может занять полгода и больше. От его качества будет зависеть, останется ли наш земляк инвалидом. А от здоровья самого Артема — сохранят ли работу его подчиненные.

СОВЕРШЕННО ОДИН

— Крымчане очень отзывчивые. Я нашел людей, тушивших «Хонду» и достававших меня из огня. Они готовы подвезти еду, денег. Но я хочу вернуться домой. В Симферополе я совершенно один. Даже гигиенические принадлежности купить некому, — признается Артем.

На следующей неделе врачи готовы отпустить его в родной город, но при условии, что больного начнут тут же готовить к очередной операции. Однако преодолеть расстояние лежачему пациенту непросто.

Поезда из Симферополя пока не ходят. В машине ехать нельзях. В самолете, который летает в Челябинск, лежачих мест нет, а с пересадкой в Москве фактически парализованный Артем не справится.

— И в такой ситуации не я один, — рассказывает Артем. — В больнице мы познакомились с семьей из Челябинска. Они неделю искали способ увезти домой сына со сломанной шейкой бедра. Оказалось, что полис ОМС не покрывает расходы на транспортировку.

— Транспортировка больных за счет средств ОМС не осуществляется, — подтвердили редакции в пресс-службе Территориального ФОМС по Челябинской области.

ГДЕ ПРОСИТЬ ПОДДЕРЖКИ

Друзья Мазанова обратились в минздрав Челябинской области с просьбой оказать помощь в перевозке товарища.

— Обращение министерством получено. Сейчас мы ждем медицинскую документацию из клиники, в которой находится пострадавший, чтобы определить дальнейшую тактику, — заверили в пресс-службе ведомства.

В ситуациях, когда кто-то из-за болезни не может самостоятельно вернуться домой, необходимо обращаться в минздрав и как можно раньше получить выписку из медицинских документов по месту нахождения, так как на основании этих документов и принимают решение о транспортировке.

ВАЖНО!

Нужна помощь

За операцию на пятки в Челябинске частный медцентр запросил у Артема 500 тыс. рублей. Реабилитация стоит еще 200 тыс. руб. Друзья и коллеги объявили сбор денег на карту Сбербанка: 5469720011058258. Получатель: Мазанов Артём Михайлович.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.