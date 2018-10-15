2018-10-15T09:27:44+03:00
Общество

Три фуры декораций: с большими гастролями в Челябинск едет Большой театр

Оперу «Богема» исполнят 200 столичных артистов и музыкантов
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Опера «Богема» в исполнении артистов и музыкантов Большого театра России прозвучит в Челябинске. Фото: министерство культуры Челябинской областиОпера «Богема» в исполнении артистов и музыкантов Большого театра России прозвучит в Челябинске. Фото: министерство культуры Челябинской области
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В ноябре прошлого года губернатор Борис Дубровский и генеральный директор Большого театра России подписали соглашение о сотрудничестве. Челябинская область перва из регионов России подписала подобный документ.

И вот вв Челябинске состоятся долгожданные большие гастроли. 17 и 18 октября самая знаменитая столичная труппа исполнит оперу «Богема» в постановке Федерика Мирдиты. После Большой театр оставит в Челябинске декорации и костюмы. Их челябинская труппа использует в постановке собственной версии знаменитой оперы.

На Южный Урал прибудут три фуры декораций и костюмов. Монтаж сцены в театре оперы и балета назначен на 14 октября. А назавтра начнутся репетиции.

— Приедут 200 артистов и музыкантов Большого театра. Москвичи задействуют и местные творческие силы. Так, детская вокальная школа под руководством заслуженного артиста России Бориса Каплуна выступит в качестве хора мальчиков из второго акта, — сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь регионального министерства культуры Виктория Олиферчук.

Приезд столичной труппы пройдет по программе «Большие гастроли» Министерства культуры РФ. Сотрудники челябинского театра прошли мастер-классы по балету, вокалу. Художник по свету и специалист пошивочного цеха стажировались в Москве, — сообщил министр культуры Челябинской областииАлексей Бетехтин.

Будущим летом Челябинский театр оперы и балета отправится с ответным визитом в Москву. На Новой сцене Большого труппа представит балеты «Кармина Бурана», «Пахита» и оперу «Риголетто».

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