Три фуры декораций: с большими гастролями в Челябинск едет Большой театр
В ноябре прошлого года губернатор Борис Дубровский и генеральный директор Большого театра России подписали соглашение о сотрудничестве. Челябинская область перва из регионов России подписала подобный документ.
И вот вв Челябинске состоятся долгожданные большие гастроли. 17 и 18 октября самая знаменитая столичная труппа исполнит оперу «Богема» в постановке Федерика Мирдиты. После Большой театр оставит в Челябинске декорации и костюмы. Их челябинская труппа использует в постановке собственной версии знаменитой оперы.
На Южный Урал прибудут три фуры декораций и костюмов. Монтаж сцены в театре оперы и балета назначен на 14 октября. А назавтра начнутся репетиции.
— Приедут 200 артистов и музыкантов Большого театра. Москвичи задействуют и местные творческие силы. Так, детская вокальная школа под руководством заслуженного артиста России Бориса Каплуна выступит в качестве хора мальчиков из второго акта, — сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь регионального министерства культуры Виктория Олиферчук.
Приезд столичной труппы пройдет по программе «Большие гастроли» Министерства культуры РФ. Сотрудники челябинского театра прошли мастер-классы по балету, вокалу. Художник по свету и специалист пошивочного цеха стажировались в Москве, — сообщил министр культуры Челябинской областииАлексей Бетехтин.
Будущим летом Челябинский театр оперы и балета отправится с ответным визитом в Москву. На Новой сцене Большого труппа представит балеты «Кармина Бурана», «Пахита» и оперу «Риголетто».