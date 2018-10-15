2018-10-15T11:28:19+03:00
Общество

Хорошего пути: Челябинская область строит и реконструирует дороги

Губернатор Борис Дубровский обозначил приоритетом развитие дорожной сети
Поделиться:
Челябинск завершил дорожный сезон. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.Челябинск завершил дорожный сезон. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.
Изменить размер текста:

Челябинск завершил сезон больших улично-дорожных работ по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Челябинск — ядро одноименной агломерации. В федеральный проект вошли агломерации с населением свыше 500 тыс. человек. Для нас ремонт дорог с участием федеральных средств имеет принципиальное значение: в 2020 году регион принимает саммиты ШОС и БРИКС.

МРАМОРНАЯ, МОРСКАЯ…

Челябинская агломерация в федеральном проекте участвует второй год. И в 2018 г. на строительство и реконструкцию дорог агломерации из федерального бюджета выделено 2 млрд руб. из них 700 млн руб. получил Челябинск.

В городской программе ремонта дорог на эти средства отремонтированы 10 главных улиц: ул. Блюхера (от ул. Нефтебазовая до ул. Дарвина), пр. Ленина, пр. Победы, Свердловский пр., ул. Мраморная, ул. Морская, ул. Энгельса и ул. Красная, «Меридиан», дорога в аэропорт.

В администрации Челябинска уверены: дороги прослужат долго. Заместитель главы города Владимир Алейников спрогнозировал срок службы дорожного полотна:

— Работы по ремонту дорожного покрытия выполнены качественно, подрядчиком используется современные материалы, так что новые магистрали прослужат порядка семи лет.

ДОРОГИ — ЧТО НИТИ

Не менее важен ремонт межмуниципальных дорог. Они, как нити, связывают города и села. От их качества зависит жизнь и безопасность людей.

За пределами Челябинска, в границах агломерации, по проекту «Безопасные и качественные дороги» выполнена реконструкция на трех километрах региональных автодорог; ремонт порядка 37 км трасс, и на 55,5 км — устройство выравнивающего слоя.

На 44 км дорог муниципального значения отремонтировано покрытие.

Например, одним из значимых региональных объектов программы стала трасса МиассКарабашКыштым. Она соединяет промышленные города региона. Здесь отремонтировано отремонтировали 13 км магистрали и на двух км сделано устройство выравнивающего слоя.

Кроме федерального проекта Межмуниципальные дороги в регионе строятся и реконструируются по нескольким областным программам:

— «Устойчивое развитие сельских территорий». В шести районах появятся дороги, ведущие к социально значимым объектам или к агропредприятиям. Современные сельские дороги уже в этом году появятся в Уйском, Троицком, Верхнеуральском, Агаповском, Нязепетровском, и Кусинском муниципальных районах.

— «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области». Подходит к концу капремонт на 13,2 км дороги Верхний Уфалей — граница Свердловской области. Скоро заканчивается ремонт на 22,5 км дороги Миасс — Златоуст.

Цифра

13 млрд руб — объем дорожного фонда Челябинской области в 2018 г. Из них 1,2 млрд — субсидии федерального бюджета. .

Прямая речь

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Развитие дорожной инфраструктуры в Челябинской области для правительства одна из приоритетных задач. Приводя в нормативное состояние региональные и муниципальные дороги, мы снижаем уровень загруженности и повышаем безопасность дорожного движения. Это, безусловно, улучшает качество жизни южноуральцев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Повышение возраста продажи алкоголя в России: За спиртным - после 21 года
В России хотят повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь, «Комсомолка» поговорила с экспертами и узнала их мнение о предложении повысить возраст продажи алкоголя в России [инфографика]
Новости 24
Молодой педагог, едва не оставивший школьника инвалидом, пойдет под суд в Челябинской области
В Челябинской области ищут лидеров России
Пьяный пассажир отпинал такси в Челябинске
На совещании при губернаторе Борисе Дубровском обсудят новую схему обращения с отходами
В Челябинске в декабре пройдет первый Форум глав регионов ШОС
Отделался синяками и легким испугом: житель Челябинска выжил после столкновения с трамваем
Без стыков: губернатор Борис Дубровский осмотрел ремонт в парке Алое поле
Обещают почистить: в Челябинске дорожники готовы встретить зиму
В Общественной палате назвали самые популярные варианты названия Челябинского аэропорта
Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин не сможет выйти на лед
«Рычит на людей»: жителей Челябинска напугала дикая лиса возле подъезда
Маршрутка с пассажирами попала в ДТП по дороге в Челябинск
Челябинск встал в пробках из-за выпавшего снега
Жительница Миасса нашла бывшего мужа мертвым в квартире
В Челябинской области автомобиль ЧОП протаранил полицейский уазик
В Челябинской области рабочая неделя начнется с мокрого снега и гололедицы
В Челябинской области черный риелтор уже 10 лет дурит людей
Челябинец предложил назвать аэропорт в честь баснописца Крылова