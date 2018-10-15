Хорошего пути: Челябинская область строит и реконструирует дороги

СЕГОДНЯ 09:26 2018-10-15T11:28:19+03:00

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Челябинск завершил сезон больших улично-дорожных работ по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Челябинск — ядро одноименной агломерации. В федеральный проект вошли агломерации с населением свыше 500 тыс. человек. Для нас ремонт дорог с участием федеральных средств имеет принципиальное значение: в 2020 году регион принимает саммиты ШОС и БРИКС.

МРАМОРНАЯ, МОРСКАЯ…

Челябинская агломерация в федеральном проекте участвует второй год. И в 2018 г. на строительство и реконструкцию дорог агломерации из федерального бюджета выделено 2 млрд руб. из них 700 млн руб. получил Челябинск.

В городской программе ремонта дорог на эти средства отремонтированы 10 главных улиц: ул. Блюхера (от ул. Нефтебазовая до ул. Дарвина), пр. Ленина, пр. Победы, Свердловский пр., ул. Мраморная, ул. Морская, ул. Энгельса и ул. Красная, «Меридиан», дорога в аэропорт.

В администрации Челябинска уверены: дороги прослужат долго. Заместитель главы города Владимир Алейников спрогнозировал срок службы дорожного полотна:

— Работы по ремонту дорожного покрытия выполнены качественно, подрядчиком используется современные материалы, так что новые магистрали прослужат порядка семи лет.

ДОРОГИ — ЧТО НИТИ

Не менее важен ремонт межмуниципальных дорог. Они, как нити, связывают города и села. От их качества зависит жизнь и безопасность людей.

За пределами Челябинска, в границах агломерации, по проекту «Безопасные и качественные дороги» выполнена реконструкция на трех километрах региональных автодорог; ремонт порядка 37 км трасс, и на 55,5 км — устройство выравнивающего слоя.

На 44 км дорог муниципального значения отремонтировано покрытие.

Например, одним из значимых региональных объектов программы стала трасса Миасс — Карабаш — Кыштым. Она соединяет промышленные города региона. Здесь отремонтировано отремонтировали 13 км магистрали и на двух км сделано устройство выравнивающего слоя.

Кроме федерального проекта Межмуниципальные дороги в регионе строятся и реконструируются по нескольким областным программам:

— «Устойчивое развитие сельских территорий». В шести районах появятся дороги, ведущие к социально значимым объектам или к агропредприятиям. Современные сельские дороги уже в этом году появятся в Уйском, Троицком, Верхнеуральском, Агаповском, Нязепетровском, и Кусинском муниципальных районах.

— «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области». Подходит к концу капремонт на 13,2 км дороги Верхний Уфалей — граница Свердловской области. Скоро заканчивается ремонт на 22,5 км дороги Миасс — Златоуст.

Цифра

13 млрд руб — объем дорожного фонда Челябинской области в 2018 г. Из них 1,2 млрд — субсидии федерального бюджета. .

Прямая речь

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Развитие дорожной инфраструктуры в Челябинской области для правительства одна из приоритетных задач. Приводя в нормативное состояние региональные и муниципальные дороги, мы снижаем уровень загруженности и повышаем безопасность дорожного движения. Это, безусловно, улучшает качество жизни южноуральцев.