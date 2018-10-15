В Челябинске заработал сервис для поиска мест на бесплатных паркингах

СЕГОДНЯ 10:48 2018-10-15T11:28:19+03:00

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«Интерсвязь» — одна из крупнейших IT-компаний Уральского федерального округа — запустила в работу уникальный сервис, который в перспективе может совершить революцию в организации транспортной инфраструктуры городов России. Теперь челябинцы могут заранее искать свободное место на крупнейших автопарковках мегаполиса с помощью мобильного приложения.

В настоящее время проект «Умный город Челябинск» является якорным для компании «Интерсвязь». Запуск сервиса «Умные парковки» стал важнейшим шагом в реализации выработанной концепции. Тем более, что с развитием городов проблема поиска свободного места на бесплатных парковках становится с каждым годом все актуальней: только в Челябинске по данным аналитиков на 1 января 2017 года насчитывалось более 320 тысяч автомобилей, и их количество продолжает расти.

«Умные парковки» от компании «Интерсвязь» являются частью реализации концепции умного видеонаблюдения и в целом глобального проекта «Умный город Челябинск». Разработанная южноуральскими специалистами система позволяет вычислять не только количество свободных мест, но и непосредственно локализовывать доступные для парковки места в режиме реального времени с помощью мобильного приложения.

— Сервис построен на технологиях компьютерного зрения. Ядром всех решений являются сверточные нейронные сети, специально обученные под наши задачи. Мы получаем изображение с камеры видеонаблюдения, затем строим карту занятых парковочных мест. Если расположение парковочных мест заранее не известно, то система умеет автоматически формировать карту парковочных мест, исходя из фактического расположения автомобилей. Водитель в реальном времени видит свободные места на экране своего смартфона: они обозначаются зелеными квадратами, — поясняет начальник группы системной интеграции и разработки, руководитель проекта Александр Игнатьев. — Для того, чтобы система обработала изображение с камеры, требуется всего одна секунда.

В настоящее время в мобильном приложении «Интерсвязь» доступны уже семь парковок, в том числе возле главного корпуса ЮУрГУ, у корпуса «Сигма» вуза, у дома №26 на улице Сони Кривой (магазин «Золотое яблоко»). До конца года интеллектуальная система появится еще в 10 точках.

Напомним, за 21 год своего существования «Интерсвязь» прочно закрепила за собой статус лидера телекоммуникационного рынка Челябинской области. А в 2018 году она впервые заявила о себе не только как об успешном операторе связи, но и как об активно развивающейся IT-компании и флагмане развития технологий «Умного города» на Урале. Так или иначе в настоящее время ультрасовременными технологиями через специально созданное мобильное приложение «Интерсвязь» охвачено более миллиона жителей Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Все программные продукты в этой сфере разрабатываются и реализуются штатными сотрудниками компании «Интерсвязь».

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