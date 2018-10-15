Южноуральским предпринимателям рассказали, как защитить свои бизнес-идеи от воровства

СЕГОДНЯ 10:51 2018-10-15T11:28:19+03:00

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В Южно-Уральской торгово-промышленной палате прошла конференция «Защита коммерческой тайны и интеллектуальной собственности».

Организатором мероприятия выступил комитет ЮУТПП по развитию предпринимательства, работе с предприятиями малого и среднего бизнеса.

Участников приветствовала начальник управления экспертизы Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Татьяна Вдовина.

— Тема сегодняшней конференции в условиях рыночных отношений и мощной конкуренции очень актуальна. Специалисты управления экспертизы ЮУТПП постоянно участвуют в разрешении спорных ситуаций, возникающих в следствие использования объектов интеллектуальной собственности. Это споры между предприятиями, выпускающими аналогичную продукцию, касающиеся признаков однородности продукции, товарных знаков, правильности учета нематериальных активов. Надеюсь, что наши спикеры ответят на все интересующие в этой области вопросы, — подчеркнула Татьяна Вдовина.

С особенностями защиты коммерческой тайны и секретов производства участников ознакомил директор ООО ЦЗКТ «Инфотайн», уполномоченный по поддержке бизнеса в сфере инновационных технологий Национального фонда защиты интеллектуальной собственности «Лицензия» Евгений Лысенко.

Директор центра интеллектуальной собственности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Людмила Солодкина рассказала о патентной защите интеллектуальной собственности.

— Охрана интеллектуальной собственности является очень важной задачей для любого предприятия. Чтобы снизить риски финансовых и репутационных потерь, необходимо регистрировать товарные знаки, вовремя их продлевать, а также следить за тем, чтобы никто не нарушал права на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие предприятию, — отметила Людмила Солодкина. — Центр интеллектуальной собственности ЮУТПП и Центр поддержки технологий и инноваций, созданный на его базе, оказывает весь комплекс услуг в области защиты интеллектуальной собственности: от оформления заявок на получение патентов и регистрации товарных знаков до проведения экспертиз, связанных с нарушением исключительных прав правообладателя, и участия в судебных разбирательствах.

Эксперт пригласила предпринимателей принять участие в национальном семинаре по интеллектуальной собственности, который пройдет 23-24 октября в Южно-Уральской торгово-промышленной палате и будет посвящен Мадридской системе международной регистрации товарных знаков и Гаагской системе международной регистрации промышленных образцов.

Кроме того, в ходе конференции участникам дали подробные разъяснения по особенностям учета нематериальных активов организации. О них рассказала председатель комитета ЮУТПП по деловой культуре, директор ООО Аудиторская фирма «ВИЛАНА» Виктория Ломовкина.

Обмен мнениями, опытом в решении спорных ситуаций, совместное нахождение путей защиты коммерческой тайны и интеллектуальной собственности — по окончании выступлений состоялась живая дискуссия.

Стоит отметить, что подобные мероприятия проводятся в Южно-Уральской торгово-промышленной палате на постоянной основе и бесплатно.

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