В Челябинске водитель междугороднего автобуса отказался везти женщину с младенцем

СЕГОДНЯ 12:46 2018-10-15T14:36:41+03:00

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Представьте: холодный октябрьский вечер. Снег с дождем, ветер, темно. На автовокзале возле автобуса «Челябинск — Миасс» стоит мать с чемоданом и двумя детьми. Одному шесть лет, другой — младенец. Все трое мокрые, рыдают. Их не пускают в автобус, так как мать не купила билет на грудничка. Не знала, что таким малипуськам он тоже нужен. И денег больше нет. И автобусу пора ехать...

— Контролер говорит ей: «Не имею права пустить без билета». Выходит, у женщины и имеющиеся два билета пропадут, — рассказала в группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте» жительница Челябинской области Елена Лис.

ПОМОГЛИ ПАССАЖИРЫ

История все же со счастливым концом. Выручили пассажиры. Они сбросились деньгами на недостающий билет. А водитель задержал рейс и дождался, пока мать сбегает в кассу.

В комментариях к посту Елены одни пишут, что мама сама виновата. Другие — что у кондуктора с водителем сердца нет. Мол, могли бы и даром провезти. Однако, всех можно понять.

На кассе автовокзала есть объявление о том, что билет нужен всем пассажирам, независимо от возраста. Но, когда у тебя с собой багаж и двое маленьких детей, буквы мелким шрифтом легко не заметить. А работникам автобуса, пусти они зайца в салон, в случае проверки пришлось бы платить штраф. Так что, спасибо за доброту пассажирам!

А МАМЫ-ТО НЕ ЗНАЮТ

Происшествие на автовокзале наши читатели обсудили в группе «Комсомольская правда»-Челябинск» в «ВКонтакте». Шум подняла даже не сама история, а тот факт, что младенцам, оказывается, тоже нужен билет. Все привыкли, что детям везде проезд бесплатный. В городском общественном транспорте — до семи лет, в поездах — до пяти, и даже в самолетах малыши до двух лет летают даром.

— Что за новые правила? За маленького ребенка, который на коленях у мамы едет, теперь тоже платить надо? Раньше бесплатно было. Любая семья в такую ситуацию может попасть. Абсурд! Я перерыла весь интернет, но не нашла никакого нового постановления на этот счет, — прокомментировала подписчица группы Татьяна Летова.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

О правилах провоза малышей в междугородних автобусах рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск начальник отдела организации пассажирских перевозок Центрального автовокзала Челябинска («Юность») Дмитрий Мячин:

— Нельзя перевозить детей на руках или на коленках у родителя. Даже если это младенец. По правилам дорожного движения на междугородних рейсах для ребенка с рождения нужно отдельное место, оснащенное удерживающим устройством. Следовательно, ему нужно покупать билет. Мы придерживаемся этих правил уже несколько лет.

Некоторые автобусы оснащены определенным количеством удерживающих устройств для детей. В других их нет. Поэтому спрашивайте на кассе при покупке билета. У автовокзала есть люльки для детей до года. В случае необходимости выдаем. Но лучше, если у пассажира будет свое собственное детское кресло.

СКОЛЬКО СТОИТ

Цена билета для ребенка от 0 до 12 лет составляет 50% от стоимости взрослого билета. С 12 лет билет приобретается по полной стоимости.

Для примера, проезд на автобусе из Челябинска в Миасс стоит 220 руб. Детский билет — 110 руб.