Напугала смерть! В Челябинские хоккеисты прошли внеплановый медосмотр

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-15T14:36:41+03:00

На это их подвигла трагедия в клубе «Сокол»

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ЧП случилось в конце сентября. Хоккеист одинцовского хоккейного клуба «Сокол», 42-летний Максим Газуко, умер на льду во время матча из-за сердечного приступа.

ПРИШЛИ В ВЫХОДНОЙ

Смерть молодого мужчины потрясла любительский спорт и изрядно напугала атлетов. В Челябинской области хоккеисты любительских команд «Корпорация спорта», «Уральские ветры», «Прайд» решили пройти медосмотр.

Утром в субботу, 13 октября, они дисциплинированно явились в челябинскую поликлинику №8. Врачебный прием хоккеистам любительских команд организовал региональный минздрав и городской Центр медпрофилактики.

Полный набор анализов, осмотр кардиолога, уролога, сдадут ЭКГ и УЗИ брюшной полости, хирурга, окулиста, терапевта. В обычной суетной жизни когда пройдешь всех врачей сразу?

ПОКУПАЮТ СПРАВКИ, ЧТОБЫ НЕ ХОДИТЬ ПО ВРАЧАМ

— Профессиональные спортсмены всегда под контролем медиков. И то драмы случаются. Вспомните, 10 лет назад от сердечного приступа умер хоккеист омского «Авангарда» Алексей Черепанов. Ему было 19 лет.

— А спортсмены-любители вообще предоставлены самим себе. Работа — тренировки: ритм жизни очень высокий. И даже обязательные для допуска к состязаниям справки некоторые просто покупают за деньги, обходясь без осмотра специалиста, — говорит директор газеты «Копейский рабочий» и игрок любительской хоккейной команды «Корпорация спорта» Антон Попкович.

В кабинете функциональной диагностики хоккеисты сдают электрокардиограмму. Ритмы сердца и частота пульса в покое и под нагрузками: просят присесть 30 раз. Если прибор фиксирует изменения в работе сердца, пациент немедленно направляется к врачу.

Мужики, пыхтя, послушно приседают.

Тридцать приседаний, а потом на ЭКГ! Фото: Алексей Самаев.

ПУЛЬС ПОСЛЕ ИГРЫ ЗАШКАЛИВАЕТ

— Я — предприниматель, в хоккей пришел год назад. Жизнь изменилась полностью: тренировки и игры занимают все свободное время. Я не курю, не употребляют спиртного. Нагрузки высокие: бывает, садишься на скамью после игры, пульс зашкаливает. Следить за здоровьем нужно, — говорит хоккеист Сергей Вагнер.

Врачи поликлиники за спортсменовй «схватились», чуть не потирая руки: надо же, пришли сами, в выходной день! И бегали хоккеисты по этажам, из кабинета в кабинет, с пачкой направлений в руках.

Пришел сдаваться: хоккеист на обследовании. Фото: Алексей Самаев.

— Этих спортсменов нужно осматривать два раза в год и сразу же, если необходимо, направлять на лечение. В любительский спорт люди приходят в зрелом возрасте, и без врачебного совета брать на себя огромные нагрузки нельзя. Проверим уровень глюкозы, холестерина и креатинина в крови, а потом решим, кого допускать к тренировкам, — категорична участковый терапевт Недоспелова Мария.

Кстати, хоть трУсы и не играют в хоккей, но на сдаче анализов один из спортсменов упал-таки в обморок от вида крови …

P.S. Если ваш трудовой коллектив хочет пройти медосмотр, договор можно заключить с любой медицинской организацией, даже с частной.

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