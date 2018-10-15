2018-10-15T14:36:41+03:00
Общество

Напугала смерть! В Челябинские хоккеисты прошли внеплановый медосмотр

На это их подвигла трагедия в клубе «Сокол»
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
Команда "Корпорация спорта" на ступеньках поликлиники. Фото: Антон Попкович.Команда "Корпорация спорта" на ступеньках поликлиники. Фото: Антон Попкович.
Изменить размер текста:

ЧП случилось в конце сентября. Хоккеист одинцовского хоккейного клуба «Сокол», 42-летний Максим Газуко, умер на льду во время матча из-за сердечного приступа.

ПРИШЛИ В ВЫХОДНОЙ

Смерть молодого мужчины потрясла любительский спорт и изрядно напугала атлетов. В Челябинской области хоккеисты любительских команд «Корпорация спорта», «Уральские ветры», «Прайд» решили пройти медосмотр.

Утром в субботу, 13 октября, они дисциплинированно явились в челябинскую поликлинику №8. Врачебный прием хоккеистам любительских команд организовал региональный минздрав и городской Центр медпрофилактики.

Полный набор анализов, осмотр кардиолога, уролога, сдадут ЭКГ и УЗИ брюшной полости, хирурга, окулиста, терапевта. В обычной суетной жизни когда пройдешь всех врачей сразу?

ПОКУПАЮТ СПРАВКИ, ЧТОБЫ НЕ ХОДИТЬ ПО ВРАЧАМ

— Профессиональные спортсмены всегда под контролем медиков. И то драмы случаются. Вспомните, 10 лет назад от сердечного приступа умер хоккеист омского «Авангарда» Алексей Черепанов. Ему было 19 лет.

— А спортсмены-любители вообще предоставлены самим себе. Работа — тренировки: ритм жизни очень высокий. И даже обязательные для допуска к состязаниям справки некоторые просто покупают за деньги, обходясь без осмотра специалиста, — говорит директор газеты «Копейский рабочий» и игрок любительской хоккейной команды «Корпорация спорта» Антон Попкович.

В кабинете функциональной диагностики хоккеисты сдают электрокардиограмму. Ритмы сердца и частота пульса в покое и под нагрузками: просят присесть 30 раз. Если прибор фиксирует изменения в работе сердца, пациент немедленно направляется к врачу.

Мужики, пыхтя, послушно приседают.

Тридцать приседаний, а потом на ЭКГ! Фото: Алексей Самаев.

Тридцать приседаний, а потом на ЭКГ! Фото: Алексей Самаев.

ПУЛЬС ПОСЛЕ ИГРЫ ЗАШКАЛИВАЕТ

— Я — предприниматель, в хоккей пришел год назад. Жизнь изменилась полностью: тренировки и игры занимают все свободное время. Я не курю, не употребляют спиртного. Нагрузки высокие: бывает, садишься на скамью после игры, пульс зашкаливает. Следить за здоровьем нужно, — говорит хоккеист Сергей Вагнер.

Врачи поликлиники за спортсменовй «схватились», чуть не потирая руки: надо же, пришли сами, в выходной день! И бегали хоккеисты по этажам, из кабинета в кабинет, с пачкой направлений в руках.

Пришел сдаваться: хоккеист на обследовании. Фото: Алексей Самаев.

Пришел сдаваться: хоккеист на обследовании. Фото: Алексей Самаев.

— Этих спортсменов нужно осматривать два раза в год и сразу же, если необходимо, направлять на лечение. В любительский спорт люди приходят в зрелом возрасте, и без врачебного совета брать на себя огромные нагрузки нельзя. Проверим уровень глюкозы, холестерина и креатинина в крови, а потом решим, кого допускать к тренировкам, — категорична участковый терапевт Недоспелова Мария.

Кстати, хоть трУсы и не играют в хоккей, но на сдаче анализов один из спортсменов упал-таки в обморок от вида крови …

P.S. Если ваш трудовой коллектив хочет пройти медосмотр, договор можно заключить с любой медицинской организацией, даже с частной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Повышение возраста продажи алкоголя в России: За спиртным - после 21 года
В России хотят повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь, «Комсомолка» поговорила с экспертами и узнала их мнение о предложении повысить возраст продажи алкоголя в России [инфографика]
Новости 24
Молодой педагог, едва не оставивший школьника инвалидом, пойдет под суд в Челябинской области
В Челябинской области ищут лидеров России
Пьяный пассажир отпинал такси в Челябинске
На совещании при губернаторе Борисе Дубровском обсудят новую схему обращения с отходами
В Челябинске в декабре пройдет первый Форум глав регионов ШОС
Отделался синяками и легким испугом: житель Челябинска выжил после столкновения с трамваем
Без стыков: губернатор Борис Дубровский осмотрел ремонт в парке Алое поле
Обещают почистить: в Челябинске дорожники готовы встретить зиму
В Общественной палате назвали самые популярные варианты названия Челябинского аэропорта
Форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин не сможет выйти на лед
«Рычит на людей»: жителей Челябинска напугала дикая лиса возле подъезда
Маршрутка с пассажирами попала в ДТП по дороге в Челябинск
Челябинск встал в пробках из-за выпавшего снега
Жительница Миасса нашла бывшего мужа мертвым в квартире
В Челябинской области автомобиль ЧОП протаранил полицейский уазик
В Челябинской области рабочая неделя начнется с мокрого снега и гололедицы
В Челябинской области черный риелтор уже 10 лет дурит людей
Челябинец предложил назвать аэропорт в честь баснописца Крылова
В Челябинске водитель междугороднего автобуса отказался везти женщину с двумя детьми
Юрий Дудь приехал в Челябинск для съемок новой серии своего шоу
Челябинцы собирают подписи против вырубки деревьев
В Челябинске обнаружена улица из мусора
В Челябинске мусоровоз сбил дерево