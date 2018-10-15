Шнур в Челябинске: «Спасибо, что пришли. Важно, что за деньги»
Не раз артиста упрекали в соцсетях, что, мол, ценник растет не по дням, а по часам. Шнуров только улыбается: мол, есть спрос — есть и предложение. Билеты на концерт в ледовом дворце «Трактор» стоили примерно от 1,5 тыс. руб. на танцпол до 100 тыс. руб. за VIP-ложу на 12 человек. Было распродано все. На концерт пришли около 10 тысяч человек.
Девушки из группировки «Ленинград».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Основная аудитория — люди 30-40 лет, зарабатывающие не только на хлеб с маслом, но и на недешевые развлечения. Однако, немало было и молодежи, и пенсионеров. А точнее, по новым меркам, людей предпенсионного возраста. Некоторые из них выдержали только половину шоу: ушли или заснули. Прямо рядом со мной пожилая пара мирно дремала под мощные басы. Было ощущение, что почтенные пары шли в театр, но случайно оказались на концерте у Шнура.
Фингал под глазом, которому Шнуров посвятил стих в своем «инстаграме».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Но настоящие фанаты группировки «Ленинград» все два часа отрывались на полную катушку. Охране то и дело приходилось усаживать скачущих в проходах людей на свои места.
Универсальный артист: ST читает рэп в «Ленинграде» и пишет песни для Бузовой.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Вообще такие «сидячие» концерты — возможно, не лучший формат для «Ленинграда». Раньше он выступал в челябинском ресторане «Максимилианс». Народ собирался возле сцены: танцевал, пел вместе с артистом и мог даже подергать Шнурова за спортивные штаны. Но это всего человек 500. Ледовый дворец — совсем другое дело!
В коллективе Шнура выступает больше двух десятков артистов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— Спасибо, что пришли — важно, что за деньги — послушать нашу *****, — в конце концерта поблагодарил Шнур челябинцев в своем фирменном стиле.
Позитивные зрители.
А за сценой дежурит новая пассия. Говорят, поэтесса.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Автограф на груди фанатки — классика жанра.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Халат, темные очки и сланцы с шипами — в «Ленинграде» так и ходят.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Шнуров: «Спасибо, что пришли. Важно, что за деньги!»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Прямо на сцене? И там не вода? Да ладно!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Эпичный финал.
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