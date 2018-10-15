Шнур в Челябинске: «Спасибо, что пришли. Важно, что за деньги»

СЕГОДНЯ 14:32 2018-10-15T19:36:37+03:00

На концерте «Ленинграда» молодежь танцевала в проходах между сидениями, а пенсионеры засыпали [фоторепортаж]

Не раз артиста упрекали в соцсетях, что, мол, ценник растет не по дням, а по часам. Шнуров только улыбается: мол, есть спрос — есть и предложение. Билеты на концерт в ледовом дворце «Трактор» стоили примерно от 1,5 тыс. руб. на танцпол до 100 тыс. руб. за VIP-ложу на 12 человек. Было распродано все. На концерт пришли около 10 тысяч человек.

Девушки из группировки «Ленинград».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Основная аудитория — люди 30-40 лет, зарабатывающие не только на хлеб с маслом, но и на недешевые развлечения. Однако, немало было и молодежи, и пенсионеров. А точнее, по новым меркам, людей предпенсионного возраста. Некоторые из них выдержали только половину шоу: ушли или заснули. Прямо рядом со мной пожилая пара мирно дремала под мощные басы. Было ощущение, что почтенные пары шли в театр, но случайно оказались на концерте у Шнура.

Фингал под глазом, которому Шнуров посвятил стих в своем «инстаграме».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но настоящие фанаты группировки «Ленинград» все два часа отрывались на полную катушку. Охране то и дело приходилось усаживать скачущих в проходах людей на свои места.

Универсальный артист: ST читает рэп в «Ленинграде» и пишет песни для Бузовой.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вообще такие «сидячие» концерты — возможно, не лучший формат для «Ленинграда». Раньше он выступал в челябинском ресторане «Максимилианс». Народ собирался возле сцены: танцевал, пел вместе с артистом и мог даже подергать Шнурова за спортивные штаны. Но это всего человек 500. Ледовый дворец — совсем другое дело!

В коллективе Шнура выступает больше двух десятков артистов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Спасибо, что пришли — важно, что за деньги — послушать нашу *****, — в конце концерта поблагодарил Шнур челябинцев в своем фирменном стиле.

Позитивные зрители.

А за сценой дежурит новая пассия. Говорят, поэтесса.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Автограф на груди фанатки — классика жанра.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Халат, темные очки и сланцы с шипами — в «Ленинграде» так и ходят.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шнуров: «Спасибо, что пришли. Важно, что за деньги!»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прямо на сцене? И там не вода? Да ладно!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эпичный финал.

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