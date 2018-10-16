В Челябинской области неизвестные похитили душевнобольную и оформили на нее кредит

СЕГОДНЯ 07:03 2018-10-16T11:20:54+03:00

Наталью Белогородцеву из Магнитогорска не могут найти уже четыре месяца

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Наталья Белогородцева с детства страдает психическим заболеванием. Из-за своего недуга она не получила профессию — живет на пенсию по инвалидности, иногда подрабатывала уборщицей в супермаркете в Магнитогорске. Там полгода назад ее и заприметила компания аферистов.

— Дома дочь стала рассказывать, что у нее появились новые друзья. Знаю, что она ходила с ними в кафе несколько раз. А потом вдруг попросила у меня отдать ей паспорт, мол, зуб надо полечить, — рассказывает мама Натальи Жанна Шадрина.

Пенсионерка, как официальный опекун дочери, все ее документы хранит у себя и выдает их только в крайних случаях. В рассказ про зубного врача мать поверила. Она отдала 39-летней Наталье паспорт, а через несколько дней ее дочь пропала.

НА ПОХИЩЕННУЮ ОФОРМИЛИ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

Мать обратилась с заявлением в полицию. Силовики начали розыск в Челябинской области, а потом и по всей России. Мать пропавшей, между тем, начала свое собственное расследование. Благо, дочка предусмотрительно записывала в блокнот все имена и телефоны своих знакомых.

По словам Жанны Шадриной, картина сложилась такая: новые знакомые ее дочери решили оформить на душевнобольную кредиты. Но не в Магнитогорске, а в Москве. Деньги они, естественно, собирались забрать себе. Аферу планировали несколько месяцев. К примеру, чтобы заполучить номер ИНН Натальи, они специально возили ее в налоговую инспекцию, где заставили написать заявление на восстановление документа.

В начале лета Белогородцеву посадили в междугороднее такси и отправили в Москву. В столице ее поселили в хостел. Кредит на большую сумму душевнобольной, конечно, ни один банк не одобрил. Однако, оформить на нее три кредитные карты на общую сумму 100 тысяч рублей аферистам все же удалось.

ДОЧЬ НАШЛАСЬ И СНОВА ПРОПАЛА

Что произошло дальше, доподлинно неизвестно. Ясно одно — Наталья в беде. Домой в Магнитогорск она не вернулась.

Спустя два месяца, благодаря биллингу сотовой связи, полицейские вычислили, что женщина находится в Балашихе в микрорайоне Железнодорожный. Ориентировки на пропавшую передали коллегам из Подмосковья.

Наталью ищут в Подмосковье.

Узнав предполагаемое местонахождение дочери, Жанна Шадрина сама поехала в Балашиху. Пенсионерка обклеила листовками весь микрорайон. В этот же день ей позвонили незнакомые люди и назвали адрес, по которому видели ее дочь.

— В квартире Наташи не оказалось. Я просидела в засаде у подъезда несколько часов. На улице уже стемнело, вдруг вижу — идет. Я ее позвала по имени. Но дочь вздрогнула и, не оглядываясь, побежала от меня прочь. Догнать я ее не смогла. Может, голос мой не узнала. А может, очередное обострение, когда ей кажется, что ее преследуют, — рассказывает Жанна Шадрина.

Пенсионерка искала дочь в Балашихе еще несколько дней, но так и не нашла. На то, чтобы еще раз ехать в Москву, нужны немалые деньги. А их нет. На руках у пожилой женщины остались две внучки 8 и 16 лет. Обе девочки — родные дочери пропавшей Натальи. После ее исчезновения к многочисленным заботам Жанны Шадриной добавились еще звонки от московских коллекторов, которые требуют погасить долг.

— Наташа пропала четыре месяца назад. Все это время у меня складывается ощущение, что ее никто, кроме меня, не ищет. Я предоставила в полицию данные людей, которые ее похитили. По моим сведениям, их даже на допрос не вызвали. Выходит, если человек не здоров, его и искать не надо? — плачет пенсионерка.

КОММЕНТАРИЙ

— По факту исчезновения Натальи Белогородцевой возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Она объявлена в розыск. Всю информацию по пропавшей мы передали нашим коллегам из Подмосковья. Ждем от них ответов, — пояснили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в отделе полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по Магнитогорску.

По словам полицейских, душевнобольные часто становятся жертвами мошенников. На них довольно легко оформить кредит, поскольку у банков нет никакой информации по недееспособным гражданам.

ВАЖНО

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей Наталье Белогородцевой, просьба сообщить по телефонам: 8 (3519) 29-89-45 или 02.