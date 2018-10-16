В Челябинской области началась перепись комсомольцев

СЕГОДНЯ 07:37 2018-10-16T08:08:19+03:00

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Перепись ветеранов комсомола посвящена приближающемуся столетию ВЛКСМ. По словам руководителя обкома КПРФ Игоря Егорова, принять участие в акции могут все желающие, в прошлом носившие комсомольские значки.

— Приглашаем присоединиться всех, кто в прошлом имел отношение к комсомольскому движению, до сих пор вносит вклад в его существование или хотел бы в будущем распространять идеи коммунизма, — заявил Игорь Егоров.

С 3 октября в переписи приняли участие уже более 100 человек из Челябинска, Магнитогорска и Троицка. Разумеется, все они — старше как минимум 42-43 лет. Заметим, правда, что в КПРФ и сегодня существует аналог комсомольской организации, так что, хотя с развала СССР прошло уже 27 лет, сегодня можно встретить и юных комсомольцев.

Для участия в переписи нужно необходимо заполнить анкету и выслать сканы как минимум одного фото из комсомольского прошлого. Фотографии участников акции будут размещены на Доске почета, организованной к 100-летию ВЛКСМ.

Акция продлится до 27 октября: в этот день в торговом центре «Гагарин Парк» пройдет праздник, посвященный столетию коммунистического союза молодежи.

Информационный партнер проекта: Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU

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