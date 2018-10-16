Борис Дубровский: «В парках Челябинска должно быть комфортно и велосипедисту, и пожилому человеку»

СЕГОДНЯ 08:07 2018-10-16T11:20:54+03:00

Губернатор побывал в ремонтируемом парке Алое поле, на стадионе и в большом дворе

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Народные тропы в парке Алое поле закольцевали и придали им твердость. Из точки А в точку Б можно попасть по извилистым и прямым дорожкам. Поверх утоптанной земли уложили тротуарную плитку. Ни одно дерево при реконструкции любимого челябинцами зеленого уголка в центре города не пострадало.

КОМФОРТНЫЙ «ТРАНЗИТ»

Прежде чем нарисовать тропиночную сеть, архитектор Владимир Болотов… жил в кустах, изучая траектории пешеходов по Алому полю. Известно, что ходим мы не по прямым углам, а по диагонали: так удобнее. Эти диагонали в парке и забрали в плитку. Алое поле — «транзитная точка»: многие пересекают парк не задерживаясь. Значит, должно быть удобно!

А еще на Алом поле есть две широкие прямые дороги: вдоль ул. Красной и вдоль Свердловского проспекта. Во времена «дорожной революции» проезжую часть на этих улицах расширили за счет тротуаров. Идти вдоль чугунной ограды парка с внешней стороны опасно и неудобно. Машины пролетают, чуть не касаясь пешеходов. В дождь людей обливало водой из-под колес. Сейчас идти по парку удобно и безопасно.

ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ ГИМНАЗИСТОВ

Кроме мощения троп на Алом поле строители прокладывают в траншеях кабель для уличных фонарей. Их установят в следующем году.

На месте разрушенной чаши фонтана, сбоку от храма Александра Невского, появится пространство для проведения мероприятий — открытый лекторий. Об этом просили ученики первой гимназии.

Алое поле: продолжение обновления следует!

ФАСАД — В РЕКОНСТРУКЦИЮ!

Утро понедельника 15 октября губернатор Борис Дубровский посвятил объездам объектов программы «Реальные дела». Начал с Алого поля. Прошел по тропинкам. Остановился напротив главного корпуса Дворца пионеров и школьников. Фасад прекрасного здания облуплен. Очевидно, что он будет диссонировать с отремонтированным парком.

— Фасад ждет обновления, оно необходимо. Планируем эти работы, — лаконично отметил Дубровский.

Отдельное поручение губернатор дал главе Центрального района Виктору Ереклинцеву по соблюдению принципов безбарьерной среды. Новые тропинки, бордюры и тротуары не должны грубо стыковаться: «переход» должен быть плавным. Чтобы комфортно было мамочкам с колясками, пожилым, людям с ограниченными возможностями, велосипедистам.

— Я видел снимки, которые выкладывают в соцсетях неравнодушные горожане, беспокоящиеся за судьбу любимого парка. Спасибо им за активную позицию. Обещаем сохранить принципы безбарьерной среды. Идея эта не должна дискредитироваться, — подчеркнул Дубровский.

ЦИФРА

Цена проекта реконструкции парка Алое поле — 35 млн руб. В этом году выделено 23 млн руб. из федерального, городского и районного бюджетов.

СТАДИОН «ФАКЕЛ»: БОЛЬШЕ ФУТБОЛИСТОВ!

Побывал губернатор и на новом стадионе детской футбольной школы «Факел» в Калининском районе. Ремонт спортивного объекта финансировался из областного (12,5 млн руб.) и городского (1,5 млн руб.) бюджетов. Летом на двух футбольных полях стадиона уложили основание под искусственный газон и травяное покрытие.

Сейчас проектируется новая система освещения стадиона, появится парковка, обновится ограждение спортивного объекта. Реконструкция стадиона позволит заниматься футболом еще 150 детям: воспитанниками «Факела» тогда станут 350 ребят.

На новом поле губернатор встретился с мальчишками. Ребята ему сообщили, что всухую обыграли недавно соперников из Златоуста. И заявили, что и дальше будут «рвать» противников. «Факел» — сила!

РЕМОНТ СПУСТЯ 40 ЛЕТ

Большой двор домов по Комсомольскому проспекту, 72, и ул. Солнечной, 28, не ремонтировался с момента своей сдачи: более четырех десятков лет. В нынешнем году его включили в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Когда ранним утром в понедельник во двор приехал губернатор, стояла звонкая тишина. Только что выпал снег, малыши сидели по домам, дети постарше были на уроках в школах. Глава Курчатовского района Сергей Антипов сообщил, что жители активно участвовали в планировке территории: выбирали, где поставить качели, куда «просятся» турники. Участвовали и рублем, оплачивая три процента от сметы. Как верно подметил губернатор Дубровский, участие в капитальном ремонте рублем из семейного бюджета воспитает в жителях рачительное отношение к ремонту. Хулиганы не пройдут, это точно.

ДЛЯ СПРАВКИ

Программа «Реальные дела» инициирована губернатором Борисом Дубровским три года назад. И третий год программа успешно реализуется в Челябинской области. На средства программы решаются острые насущные проблемы в городах и районах: строительство и ремонт дорог, газификация, ремонт зданий школ и детских садов, общественных пространств. В основу списка программы ложатся наказы жителей.

В 2016 — 17 гг. в программу вошло более 5,4 тыс. объектов. Из бюджета области на решение задач было направлено 1 300 000 тыс. рублей.

Кстати, немногие регионы России могут похвастаться такими программами, чтобы помимо запланированных бюджетом средств, дополнительно выделялись сотни миллионов рублей на исполнение наказов жителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Жду окончания работ в парке в следующем году. Принципиален вопрос качества и комплексного подхода. Потому обсудили и ремонт фасада здания Дворца пионеров, и строительство туалета в парке. Будет комфортное место для семейного отдыха — то, чего мы добиваемся областной программой «Реальные дела», вкладывая деньги в строительство и благоустройство, год от года все больше. В 2018 году выделено 500 млн руб., годом раньше — чуть больше. В следующем году сумму увеличим — параметры проекта бюджета Челябинской области известны.

МНЕНИЕ

Член Общественного экологического совета при губернаторе Айвар Валеев:

— Алое поле — одно из больших знаковых общественных пространств, которые создают настроение горожан. Для меня в Челябинске есть несколько знаковых мест: городской бор, Алое поле и Кировка. Важно, что город занялся Алым полем. Важно, что подключили к этому челябинцев путем голосования по включению объектов в список. Больно было видеть, как парк разрушается.