Экс-министра спорта Челябинской области освободят по УДО, несмотря на долг в 150 миллионов

СЕГОДНЯ 09:47 2018-10-16T14:20:53+03:00

Юрий Серебренников провел за решеткой больше трех лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Попавшийся на «откатах» Юрий Серебренников окажется на свободе через 10 дней

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Еще один человек из команды экс-губернатора Михаила Юревича выходит на свободу из колонии. Бывшего министра спорта Челябинской области Юрия Серебренникова отпустят по УДО. Решение принял Металлургический районный суд сегодня, 16 октября.

Напомним, теперь уже бывшего чиновника задержали зимой 2014 года. Оказалось, в 2011 — 2013 годах Серебренников получал от директоров спортивных клубов «откаты» за выделение субсидий из областного бюджета.

Во время следствия Серебренников сначала сидел в СИЗО, а потом его отпустили под залог из-за жалоб на здоровье. Экс-министр поначалу не признавал свою вину, но потом раскаялся. Суд назначил ему пять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф — 150 млн. руб. На недвижимость коррупционера наложили арест.

ПРОКУРАТУРА ПРОТИВ

Юрий Серебренников провел в челябинской ИК-2 три с половиной года. А недавно подал заявление об условно-досрочном освобождении. Сегодня, 16 октября, судьбу экс-министра решили в Металлургической районном суде.

Юрий Серебренников общался с судьей и обвинительной стороной в режиме онлайн по видеосвязи.

Прокурор был против условно-досрочного освобождения бывшего чиновника. Гособвинитель отметил, что тот уплатил лишь 30 тыс. руб. из положенного штрафа в 150 миллионов.

Представители ИК-2 заявили, что Серебренников твердо встал на путь исправления, у него нет взысканий, есть шесть поощрений.

Серебренников заведует библиотекой в колонии. Фото: Виктор ЗАГВОЗДИН.

— Он ведет у нас общественную работу — проводит спортивные состязания среди заключенных, работает заведующим клуба. Помог с ремонтом библиотеки и столовой, привел в порядок тренажерный зал. А еще снимался в конкурсном фильме «Надежда», который занял первое место на всероссийском фестивале ГУФСИН, — рассказали представители колонии.

ЭКС-ЧИНОВНИК УЖЕ НАШЕЛ РАБОТУ НА СВОБОДЕ

Адвокат Серебренникова в суде рассказала, что осужденному экс-министру администрация колонии вынесла благодарность, что является большой редкостью в системе исправления наказания. А еще судье представили документы, подтверждающие, что Серебренников уже нашел место будущего трудоустройства. Это некая компания «Модерн».

В ответном слове Юрий Серебренников сказал, что, выйдя на свободу, он приложит максимальные усилия для развития спорта на Южном Урале.

В колонии экс-министр числится на хорошем счету. Фото: Виктор ЗАГВОЗДИН.

Примерно через час после начала заседания суд постановил, что экс-министр действительно встал на пусть исправления, но есть проблема — непогашенный многомиллионный штраф. И, тем не менее, Серебренников может быть освобожден по УДО. Теперь он должен будет встать на учет в органах внутренних дел, не менять место жительства и погасить штраф.

Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней. Если этого не произойдет, то уже в конце октября Юрий Серебренников выйдет на свободу.

Когда экс-чиновника отпустили из СИЗО под залог, он начал ходить на массовые мероприятия в городе. Фото: Алексей МИКУШИН.

ДОСЬЕ «КП»

Юрий Серебренников, 57 лет. Родился в Челябинске. Окончил Челябинский педуниверситет (специальность «История и педагогика»). Занимался тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом, бодибилдингом.

1986-1992 — директор спортивного клуба ЧГПИ

1992-1997 — руководитель муниципального спортивного клуба «Атлет».

1997-2005 — начальник управления спорта администрации Челябинска

2005-2008 — первый замминистра спорта Челябинской области.

2008-2010 — начальник управления спорта администрации Челябинска

2010-2014 — министр спорта Челябинской области.

КСТАТИ

Юрий Серебренников — далеко не единственный человек из команды экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, у кого возникли проблемы с законом. Например, бывшего министра здравоохранения Виталия Тесленко также судили за взятки. А бывший вице-губернатор Николай Сандаков буквально пару недель назад получил срок за взятки и мошенничество.