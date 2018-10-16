Автобус с хоккеистами Челябинской области обстреляли в Башкирии

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-16T11:52:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Околоспортивные страсти кипят не только в футболе. В воскресенье, 14 октября, хоккеисты-любители из Магнитогорска отправились в Сибай. Уральские «Стальные топоры» бились с башкирским «Альянсом». Победили 9:1.

— Все прошло без эксцессов. После матча магнитогорцы погрузились в микроавтобус, стали отъезжать от дворца спорта «Ирандык», и послышались выстрелы. Одна из пуль пробила стекло. К счастью, внутри никто не пострадал, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск» председатель Федерации хоккея Магнитогорска Александр Жилин.

Сейчас полиция разбирается, кто и из чего стрелял. Вероятно, это было не боевое оружие, а травматическое. Насчет того, кто стрелял — однозначно сказать никто не берется. Тут самое широкое поле подозреваемых: от игроков, средний возраст которых 30 лет, до раздосадованных поражением фанатов или просто хулиганов.

Возле этой ледовой арены обстреляли автобус магнитогорцев. Фото: сайт ледового дворца «Ирандык»

— Матч закончился поздно, было темно. Особенно никто ничего не видел. Слышали хлопки. Команду из Сибая мы временно отстранили от игр чемпионата. Это сделано ради безопасности команд. Когда станет подробнее известно об инциденте, «Альянс» вернется, — добавил Жилин.

В федерации рассказали, что это не первый экстраординарный случай с участием сибайских любительских команд. На матче «Горняка» в одном из прошлых сезонов побили бригаду арбитров.

Полиция Сибая сейчас ведет проверку стрельбы. Уголовного дела пока нет. Важно отыскать подозреваемых и установить умысел: хотели они навредить людям, было это просто хулиганство или неосторожное обращение с оружием.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.