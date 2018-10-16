2018-10-16T11:52:19+03:00
Происшествия

Автобус с хоккеистами Челябинской области обстреляли в Башкирии

После игры, в которой уральцы разгромили соперников, неизвестные открыли стрельбу
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Автобус с хоккеистами Челябинской области обстреляли в Башкирии. Фото: ХК "Стальные Топоры"Автобус с хоккеистами Челябинской области обстреляли в Башкирии. Фото: ХК "Стальные Топоры"
Изменить размер текста:

Околоспортивные страсти кипят не только в футболе. В воскресенье, 14 октября, хоккеисты-любители из Магнитогорска отправились в Сибай. Уральские «Стальные топоры» бились с башкирским «Альянсом». Победили 9:1.

— Все прошло без эксцессов. После матча магнитогорцы погрузились в микроавтобус, стали отъезжать от дворца спорта «Ирандык», и послышались выстрелы. Одна из пуль пробила стекло. К счастью, внутри никто не пострадал, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск» председатель Федерации хоккея Магнитогорска Александр Жилин.

Сейчас полиция разбирается, кто и из чего стрелял. Вероятно, это было не боевое оружие, а травматическое. Насчет того, кто стрелял — однозначно сказать никто не берется. Тут самое широкое поле подозреваемых: от игроков, средний возраст которых 30 лет, до раздосадованных поражением фанатов или просто хулиганов.

Возле этой ледовой арены обстреляли автобус магнитогорцев. Фото: сайт ледового дворца «Ирандык»

Возле этой ледовой арены обстреляли автобус магнитогорцев. Фото: сайт ледового дворца «Ирандык»

— Матч закончился поздно, было темно. Особенно никто ничего не видел. Слышали хлопки. Команду из Сибая мы временно отстранили от игр чемпионата. Это сделано ради безопасности команд. Когда станет подробнее известно об инциденте, «Альянс» вернется, — добавил Жилин.

В федерации рассказали, что это не первый экстраординарный случай с участием сибайских любительских команд. На матче «Горняка» в одном из прошлых сезонов побили бригаду арбитров.

Полиция Сибая сейчас ведет проверку стрельбы. Уголовного дела пока нет. Важно отыскать подозреваемых и установить умысел: хотели они навредить людям, было это просто хулиганство или неосторожное обращение с оружием.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Я б в начальники пошел: Челябинску нужны продажники-стратеги
В Челябинской области разыскивают мошенницу, которая забрала у 82-летней старушки миллион рублей
Лучше всех: Челябинску дали титул самого благоустроенного города
«Дорога-2018»: Челябинская область участвует в международной выставке
Две сестры сбежали из интерната в Магнитогорске
На Южном Урале спасатели оказали помощь замерзающему на острове рыбаку
В Челябинской области медвежонок то и дело выходит из леса к людям
Восток — дело нужное: для Челябинской области торговля с республиками СНГ — приоритет
Экс-министра спорта Челябинской области отпустили на свободу
Житель Челябинской области открыл огонь по машине из-за громкой музыки
На развитие села в Челябинской области направят два миллиарда рублей
Золото наше: аграрии Южного Урала привезли со Всероссийской выставки 92 медали высшей пробы
В Челябинске водитель маршрутки сбил 10-летнего мальчика
На Южном Урале следователи выясняют причину смерти 6-месячной девочки
Автобус с магнитогорскими хоккеистами обстреляли в Башкирии
Житель Челябинской области вскрывает машины и нападает на женщин
В Челябинске урбан-партизаны придумали средство против объявлений на столбах
В Челябинской области отдали под суд водителя «скорой помощи», который насмерть сбил 7-летнюю девочку
«Скамейки сломаны, плитка выворочена»: жители Челябинска жалуются на состояние пруда за кардиоцентром
«Ограждение признано опасным для детей»: в челябинской школе заменят дырявый забор с торчащей проволокой
Прокуратура просит ужесточить приговор бывшему вице-губернатору Челябинской области Николаю Сандакову
Жителей Челябинска приглашают бесплатно проверить зрение
Число пострадавших в ДТП с маршруткой под Челябинском увеличилось до девяти
Молодой педагог, едва не оставивший школьника инвалидом, пойдет под суд в Челябинской области
В Челябинской области ищут лидеров России
Пьяный пассажир отпинал такси в Челябинске