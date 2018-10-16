2018-10-16T15:53:32+03:00
Общество

Кот вместо пирожного: постояльцы котокафе ждут любящих хозяев

Знакомимся с котиками и выбираем мурчащее счастье
Светлана ПЕРВАКОВА
Поделиться:
Кот вместо пирожного: постояльцы котокафе ждут любящих хозяев. Фото: котокафе «Котофей»Кот вместо пирожного: постояльцы котокафе ждут любящих хозяев. Фото: котокафе «Котофей»
Изменить размер текста:

Выпить кофе, помедитировать, провести романтический ужин и поиграть с котиками – разогнать осеннюю хандру челябинцы могут в котокафе «Котофей». Однако не все знают, что понравившегося любимца можно взять с собой. При условии, что вы обязуетесь дать ему регулярное кормление, уход, внимание и ласку.

Итак, знакомим вас с постояльцами котокафе «Котофей».

Кошечка Тиффани. Фото: котокафе «Котофей»

Кошечка Тиффани. Фото: котокафе «Котофей»

Тиффани – удивительно ласковая кошечка тайской породы в возрасте 2-3 лет. Бывшие хозяева ее предали и выбросили на улицу, но добрые люди спасли малышку. Теперь киса ищет новый дом.

Красавица Снежа. Фото: котокафе «Котофей»

Красавица Снежа. Фото: котокафе «Котофей»

Снежа – белая кошечка породы турецкая ангора, очень ласковая, добрая и общительная. Ей примерно 1-2 года. Снежу нашли возле котокафе – смышленая кошечка поняла, где ей могут предоставить временный кров. Кстати, в отличие от многих белых кошек, Снежа не глухая. А еще она обладает прекрасным музыкальным слухом – такое мурчание можно услышать лишь от профессиональных певцов.

Страстная красотка Кончита. Фото: котокафе «Котофей»

Страстная красотка Кончита. Фото: котокафе «Котофей»

Кончита – яркая и эмоциональная киса! Как и положено обладательнице испанского имени, она взбалмошная и неуравновешенная: то нежная прелестница, то грозная недотрога. Любит поиграть с мячиком или с собственным хвостом, при этом кокетливо поглядывая на зрителей. Кончите два года.

Котик Афоня. Фото: котокафе «Котофей»

Котик Афоня. Фото: котокафе «Котофей»

Сейчас Афоне два года. А нашли его на улице совсем маленьким котенком. Так и живет джентльмен с белым галстуком на передержке в надежде обрести семью. Взгляните в его глаза: может быть именно этого котика не хватает в вашем доме.

Внимание! Все котики стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта. Полностью готовы к переезду в новые семьи.

Познакомиться с ними можно в котокафе «Котофей» на Евтеева, 4. Каждый день с 11.00 до 21.00.

Группа VK.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

В Челябинске открылось котокафе.Подробности: www.kp.ru/daily/26609.5/3625964/

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Губернатор Челябинской области потребовал уволить санитаров, издевавшихся над пациентом магнитогорской больницы
На Южном Урале мошенники представляются сотрудниками МЧС
В Челябинской области на газовой заправке загорелся пассажирский «ПАЗик»
Не потеряйте: радио «Комсомольская правда» в Челябинске на день уходит в интернет
16 октября новый тренер выведет «Трактор» на матч с «Сибирью»
Решат наверху: строителя аэродрома Челябинского аэропорта определит Кремль
В центре Челябинска сняли опасные рекламные щиты, из которых торчали провода
Я б в начальники пошел: Челябинску нужны продажники-стратеги
В Челябинской области разыскивают мошенницу, которая забрала у 82-летней старушки миллион рублей
Лучше всех: Челябинску дали титул самого благоустроенного города
«Дорога-2018»: Челябинская область участвует в международной выставке
Две сестры сбежали из интерната в Магнитогорске
На Южном Урале спасатели оказали помощь замерзающему на острове рыбаку