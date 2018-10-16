2018-10-16T15:53:32+03:00
Звезды

Невеста Шнура поцеловала его на концерте в Челябинске

Толпа приветствовала это проявление чувств бурными овациями
Сергей УФИМЦЕВ
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Свою новую пассию Сергей Шнуров старается не светить. Через месяц пара официально вступит в брак, но известно об избраннице эпатажного музыканта совсем немного. Зовут Ольга Абрамова, 26 лет, родом из Екатеринбурга. И вот впервые Шнур появился с ней на публике, превратив это в пятисекундное шоу.

Дело было на днях на концерте в Челябинске. Вокалистки поют о лабутенах, зал ревет, Шнур лабает на гитаре и неторопливо расхаживает по сцене. В какой-то момент из-за кулисы выглядывает миловидная блондинка и терпеливо ждет, пока к ней повернется жених.

Давай-давай! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Давай-давай! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Шнуров уверенно шагает к невесте и, не переставая бить по струнам, целует пассию взасос. Зал взрывается с новой силой, и Оля спешно возвращается за кулису.

- Спасибо, что пришли. Важно, что за деньги - послушать нашу хрень, - в своем стиле благодарит публику Шнуров и продолжает играть.

...в Челябинске лучше бухать! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

...в Челябинске лучше бухать! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Напомним, музыкант собирается жениться в четвертый раз. Недавно пара подала заявление в ЗАГС. По словам друзей Шнурова, свадьбу назначили на 17 ноября.

ST читает рэп. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

ST читает рэп. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

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