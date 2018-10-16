2018-10-16T16:05:27+03:00
Происшествия

Взрыв на ТЭЦ в Челябинске 16 октября: три главных вопроса об аварии

«Комсомолка» выяснила, грозит ли городу отключение отопления
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Пострадал один рабочий, он находится в ожоговом отделении.Пострадал один рабочий, он находится в ожоговом отделении.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Днем 16 октября на ТЭЦ-2 в Тракторозаводском районе Челябинска рвануло. К тепловой электростанции тут же стянулись экипажи пожарных и медиков. Одного рабочего с многочисленными ожогами повезли в больницу.

«Комсомолка» выяснила, что произошло на предприятии и не грозит ли городу отключение отопления.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Мощный хлопок раздался в 14:30 в котлотурбинном цехе. На место сразу примчались сотрудники тепловой электростанции, передали информацию на пульт дежурного. Пока ждали экстренные службы, своими силами попытались устранить аварию.

— На ТЭЦ-2 произошла технологическая вспышка. Горения и задымления не было. Устранять аварию прибыли две автоцистерны, восемь человек. На производственный цикл происшествие не повлияло, разрушений нет, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В компании «Фортум», к которой относится ТЭЦ-2, заявили, что возгорание все-таки было.

— На ТЭЦ-2 из-за утечки и возгорания водорода отключен турбогенератор ТГ-3 мощностью 100 МВт. Возгорание было оперативно ликвидировано до прибытия пожарных расчетов, — прокомментировали в пресс-службе ПАО «Фортум».

Причины инцидента сейчас выясняются.

ТЭЦ-2 расположена в юго-восточной части Челябинска, на улице Линейной, 69. Фото: Google Maps.

ТЭЦ-2 расположена в юго-восточной части Челябинска, на улице Линейной, 69. Фото: Google Maps.

КТО РАНЕН?

От вспышки пострадал 57-летний сотрудник. Он как раз устранял утечку водорода.

— У пострадавшего ожоги 40% поверхности тела I и II степени. Он сейчас в областном ожоговом центре при ГКБ №6, — сообщили в минздраве Челябинской области.

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ?

ТЭЦ обеспечивает город теплом, и челябинцы забеспокоились, что авария скажется на отоплении в домах.

— Ограничений подачи электроэнергии нет, для поддержания режима теплосети включен водогрейный котел, — отметили на предприятии.

КСТАТИ

В причинах ЧП разбираются следователи

— Проводится доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи СК и сотрудники контролирующих органов. По предварительной информации, рабочий получил травмы при возгорании газа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, возбуждать уголовное дело или нет, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в СУ СК России по Челябинской области.

СПРАВКА «КП»

ТЭЦ-2 расположена в юго-восточной части Челябинска, на улице Линейной, 69. Многие проезжали ее не раз по пути в микрорайон Чурилово. ТЭЦ действует с 1 декабря 1962 года.

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