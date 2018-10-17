Минздрав уволил главврача южноуральской больницы, в которой санитары издевались над пациентом

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-17T12:16:47+03:00

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Скандал в психоневрологической больнице в Челябинской области получил новый виток. Следователи возбудили уголовное дело по мотивам видео, на котором санитары глумятся над пожилым пациентом. А главврач и сами «герои» ролика уволены.

— Все трое санитаров больше никогда не будут работать в системе государственного здравоохранения. Главврач областной психоневрологической больницы №5 Магнитогорска Александр Беликов до 22 октября должен передать дела своему заместителю, — заявили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/673529" frameborder="0"></iframe> Санитары издеваются над пациентами в психдиспансере в Челябинской области.

Напомним, видео появилось в соцсетях 16 октября. На кадрах видно, как санитары кидают тапкой в пожилого пациента и смеются над ним. Позже выяснилось, что ролик снят в начале лета, а месяц назад тот самый пациент скончался. У дедушки был сахарный диабет.

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Подозреваемыми стали два санитара и медбрат. Им грозит до одного года исправительных работ или арест на три месяца.

Санитары Андрей (слева) и Рушан стали подозреваемыми в уголовном деле. Фото: соцсети.

— Сейчас идет допрос свидетелей, — рассказал официальный представитель Следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Скандальный ролик разместила в соцсетях знакомая одного из санитаров. Она рассказала, что он сам прислал ей его в личной переписке.

Судя по переписке, Андрей не видит в своем поступке ничего плохого.

Таким способом парень надеялся произвести впечатление на понравившуюся ему девушку. В распоряжении «Комсомольской правды» — Челябинск» оказались скрины их переписки.

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