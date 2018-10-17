Высокая проба! Аграрии Челябинской области привезли с «Золотой осени» комплект наград

СЕГОДНЯ 12:17 2018-10-17T12:44:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве подведены итоги ХХ Всероссийской агровыставки. Участники из Челябинской области привезли домой 144 медали, из них 92 золотые, 33 — серебряные и 19 — бронзовых.

ЗНАК КАЧЕСТВА У МОЛОЧНИКОВ

Борис Дубровский высоко отозвался об уровне агрохолдингов Южного Урала, не уступающих коллегам из признанных аграрных регионов страны. И подчеркнул, что развитие села для правительства Челябинской области — один из приоритетов развития.

— Я благодарен всем, кто участвовал в этой работе. Среди производителей молочной продукции по результатам испытаний, проводимых «Роскачеством», сразу две южноуральских торговых марки получили государственный знак качества. Это «Первый вкус» и «Чебаркульское молоко», — сказал губернатор.

Двое работников компании «Ситно» получили государственные награды из рук Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Это весомый результат.

Кроме того, далеко не каждый регион был представлен на выставке так масштабно, как наш, а это говорит о динамичном развитии АПК Челябинской области.

ДВА МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ

В Челябинской области идет активная работа над проектом регионального бюджета. Глава региона поручил предусмотреть в расходной части финансирование агропредприятий.

В этом году в развитие сельскохозяйственной отрасли из федерального и областного бюджетов инвестировано четыре миллиарда рублей.

— Предприниматели используют эти деньги на обновление парка техники, развитие растениеводства и животноводства, компенсацию топливных затрат и другие важные направления. Чтобы отрасль и дальше показывала хорошие результаты, размер господдержки из регионального бюджета на будущий год составит не менее двух миллиардов, — сказал Борис Дубровский.

Ранее глава региона поручил предусмотреть в областном бюджете на 2019 год 100 млн рублей для выплаты субсидий сельхозпроизводителям на развитие экспорта. Наша цель — емкие рынки Китая и Юго-Восточной Азии, где наш регион уже присутствует макаронами, крупами, сухими завтраками.

НЕ ХОЛДИНГАМИ ЕДИНЫМИ

Общую картину в обеспечении южноуральцев продуктами питания первой необходимости представили не только крупные компании, но и фермерские хозяйства. На Всероссийской выставке в Москве достойными участниками стали малые предприятия Уйского района. Здешние фермеры варят сыр, выращивают пшеницу, производят льняное масло высшей пробы. В Москве они завоевали свои первые золотые и серебряные медали.

Прямая речь

Екатерина Основина, компания «Натуральные продукты»:

— Льняное масло должно быть обязательно в темной стеклянной упаковке, плотно закрыто и сроком годности не более девяти месяцев. Мы выпускаем конфеты с льняным семечком, без сахара. Есть семечко, которое для салата подходит, а есть — только для кондитерских изделий. Не нужно ездить за границу, мы можем делать все сами.

Сейчас предприятие производит 15 тонн льняного масла, но уже на следующий год объемы планируется удвоить.

ШКОЛА СЫРОВАРОВ

«Уйская сыроварня» получила первую золотую медаль всероссийской «Золотой осени». «Уйский пармезан» оценили и жюри, и посетители.

По словам руководителя Сергея Кузнецова, Уйскому району нужна школа сыроваров.

— Министерство сельского хозяйства одобряет нашу идею. Профессионалов сыроварения в Челябинской области мало. Мы хотим возродить сыроварение в принципе, на базе нашей сыроварни.

Село Уйское расположено в 100 км от Челябинска. Молодым кадрам, которые будут учиться в нашей школе, нужны детские сады, школы. Инфраструктура в Уйском районе есть. Это будет формат профучилища, хотим готовить сыроделов, технологов. Тогда мы обеспечим замкнутый цикл производства, имея собственные кадры.

Есть студенты, которые учатся в аграрном университете в Троицке, но у них нет практики. Молодые кадры нужно привлечь, чтобы они остались жить и работать на селе.