В Челябинске безработным инвалидам компенсируют затраты на открытие бизнеса

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-18T12:44:10+03:00

О том, где получить финансовую поддержку, рассказывает эксперт Центра занятости

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Получать пенсию по инвалидности, пытаться отыскать достойную работу или открыть собственное дело: для некоторых людей даже печальный диагноз не может стать преградой на пути к мечте.

Как открыть свое дело «особым» бизнесменам и получить субсидию от государства? Об этом рассказывает консультант отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Надежда Легких.

Условия субсидии

Предприниматели такого формата на Южном Урале — пока редкость. Однако уже имеются примеры успешных стартапов инвалидов при поддержке служб занятости. Как это работает?

Надежда Легких, консультант отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области

— Гражданин, имеющий инвалидность, регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя на территории Челябинской области и в срок не позднее трех месяцев со дня снятия с учета в качестве безработного имеет право на получение субсидии на возмещение затрат, понесенных после регистрации собственного дела. Ограничений по группе инвалидности нет, — комментирует Надежда Легких. — В Челябинской области с начала года в службы занятости обратилось более 2 000 инвалидов в поисках работы, 12 из них открыли собственное дело, а семеро получили субсидию на стартап.

Сколько и на что компенсируют

Размер единовременной субсидии составляет 67 620 рублей. Напомним, она выдается инвалидам, признанным в установленном порядке безработными, получившим в службе занятости услугу по содействию самозанятости и зарегистрировавшим собственное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/673715" frameborder="0"></iframe> Стартап для инвалидов в Челябинске.

Компенсацию можно получить:

-на приобретение основных средств (оборудование, мебель, в том числе офисная, инструменты, электронно-вычислительная техника, копировально-множительное оборудование, контрольно-кассовая техника, телефонные аппараты, факсы или иное оборудование для обработки информации);

-на покупку лицензионного программного обеспечения;

-на аренду нежилого помещения, используемого для осуществления предпринимательской деятельности;

-на лицензирование деятельности и сертификацию продукции и услуг;

-на закупку расходных материалов, сырья, топлива, запасных частей;

-на приобретение животных, птиц, кормов, удобрений, семян (при осуществлении деятельности по виду экономической деятельности — сельское хозяйство).

Как получить компенсацию

Получить субсидию на затраты при открытии собственного дела инвалидам несложно. Для этого важно соблюдать пошаговую инструкцию.

1) Гражданин должен обратиться в службу занятости и зарегистрироваться в статусе безработного, предоставив личные документы и ИПР (индивидуальную программу реабилитации).

2) Когда гражданин признается безработным, ему предлагают воспользоваться программой самозанятости. При этом сотрудники службы занятости готовы консультировать гражданина при открытии собственного бизнеса, в том числе помогать при оформлении документов и составлении бизнес-плана.

3) После этого гражданин регистрирует ИП и закупает необходимое оборудование и материалы как индивидуальный предприниматель. Этот пункт очень важен, так как если человек понесет затраты как обычное физическое лицо, то под программу субсидирования эти затраты не попадут.

4) За субсидией можно обратиться, предъявив документы, подтверждающие материальные затраты на создание собственного дела, в течение трех месяцев с момента снятия с учета в качестве безработного.

Перечисление субсидии производится на расчетный счет предпринимателя, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или другой кредитной организации.

Важно: требований к минимальному штату компании, которую открывает инвалид по направлению от службы занятости, нет. Человек даже может трудиться в одиночку, зарегистрировавшись как ИП.

— Если человек по инвалидности теряет свои профессиональные навыки или желает открыть бизнес в новой для себя сфере, на базе центра занятости он может пройти профессиональное обучение и переобучение, — добавляет Надежда Легких — Направления бизнеса, которыми желает заниматься гражданин, ограничиваются лишь его фантазией и физическими способностями. За два года мы накопили опыт успешной реализации данного направления. Один гражданин открыл агентство праздников, будучи ди-джеем. На сельских территориях востребовано направление КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство). Также популярны направления в области транспорта и сферы услуг (парикмахерские, ателье и другие).

Консультацию о порядке отбора безработных инвалидов для участия в программе субсидирования вам окажут в центре занятости населения по месту жительства. Главное понимать, что открытие бизнеса с поддержкой — отличная альтернатива безработице.

Узнать все подробности о самозанятости инвалидов и программе субсидирования можно по многоканальному телефону Центра занятости населения Челябинска 8-800-444-80-88 (звонок бесплатный) или на сайте Szn74.ru.