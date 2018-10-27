За шумный секс наказывают рублем, а за крики детей и лай собаки — морально

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-26T21:19:58+03:00

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Жители больших городов жалуются на шум. Под окнами газуют машины, в небе ревут пассажирские самолеты, а за стеной не сдерживают эмоций соседи. К счастью, есть способы, как приструнить хотя бы соседей.

НОЧЬ ТИХА НЕ ВСЕГДА

Еще в 2010-м году в Челябинской области появился региональный закон о тишине (№584). Он запрещает челябинцам нарушать покой земляков с 22.00 до 6.00 в будни и с 23.00 до 6.00 в выходные. Если кто-то шумит за стеной, во дворе и мешает вам спать, смело жалуйтесь на них в полицию.

— Наряд полиции может приехать на вызов не сразу, скорость будет зависеть от оперативной обстановки в городе. Однако это не помешает нам наказать нарушителей, — рассказал заместитель начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Челябинску Сергей Абдувалеев.

По словам полицейского, для составления протокола достаточно показаний заявителя и очевидца. Даже если соседи уже сделали музыку тише, перестали ругаться и стучать в стены, но вы расскажете, что это было, их обязательно оштрафуют от тысячи до пяти тысяч рублей. Собирать доказательства: делать видео- или аудиозапись не нужно.

— Обычно суд встает на сторону заявителя и назначает нарушителям тишины штрафы, — говорит Сергей Абдувалеев.

Одно шум шуму рознь. Например, за громкий секс (а горожане жалуются на соседей даже за это) штрафуют чисто символически. А если есть жалобы на лай собаки, крики и топот детей, зовите участкового, он может проведет с шумным соседом профилактическую беседу. Этого обычно хватает для вразумления.

ЕСЛИ СПАТЬ НЕ ДАЕТ ВЕНТИЛЯТОР

Иногда причиной шума становятся не соседи, а техника. Если вам не дают уснуть шумные кондиционеры из ближайшего магазина или соседский, если в подвале гремит насос, а по подъезду гоняет раздражающий лифт, нужно подавать жалобу в Роспотребнадзор.

— Мы обратимся в аккредитованную лабораторию, сотрудники которой выйдут на место и измерят уровень шума. Причем совершенно бесплатно, — говорит начальник отдела надзора по коммунальной гигиене областного Роспотребнадзора Галина Романова.

Определить уровень шума «на глаз», замечает чиновник, практически невозможно. Да и порог терпимости у всех разный. Бывает так, что человек уже на грани от навязчивых звуков, а их громкость — в пределах нормы.

И еще: Роспотребнадзор не выезжает замерять громкость временных раздражителей, например, лая собак, звуков радио, музыкального центра, соседских вздохов, грохота хлопающих дверей, а также визга сигнализации на машинах. На все это нужно жаловаться в полицию.

НА ЗАМЕТКУ

ГУМВД России по Челябинской области

Горячая линия: (351) 268-85-94

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области

Горячая линия: 8-800-100-26-73

Телефон для справок: (351) 261-54-65

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