В Челябинске прошел кинофестиваль, который помогает оступившимся встать на путь исправления

СЕГОДНЯ 07:15 2018-10-18T07:42:41+03:00

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В Челябинской области прошла торжественная церемония награждения победителей кинофестиваля экранного творчества «Надежда. Челябинск — 2018».

Кинофестиваль проводится по инициативе Уполномоченного по правам человека в Челябинской области совместно с ГУФСИН России по Челябинской области.

Межрегиональный кинофестиваль экранного творчества «Надежда. Челябинск» на Южном Урале проводится ежегодно по инициативе Уполномоченного по правам человека в Челябинской области совместно с ГУФСИН России по Челябинской области. В текущем году мероприятие прошло уже в шестой раз.

Церемония награждения победителей состоялась в исправительной колонии №2 ГУФСИН России по Челябинской области.

Перед началом торжественной части для гостей в сопровождении начальника ГУФСИН области генерал-майора внутренней службы Виктора Бранта была организована небольшая экскурсия по территории режимного учреждения. В течение часа присутствующие смогли осмотреть помещение отрядов, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями, побывали в столовой, а также познакомились с широким ассортиментом продукции, выпускаемым в учреждении. Выставка расположилась прямо под открытым небом возле клуба, где и состоялась затем торжественная церемония награждения призеров и участников кинофестиваля.

Для участия в кинофестивале были присланы 42 картины из нескольких регионов страны, среди них: Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ, Калининградская область и других. Все они выполнены осужденными или рассказывают о них. Тематика и жанры, выбранные авторами, разнообразны. Члены жюри отобрали 14 лучших фильмов. Работы оценивались по следующим критериям: идея (креативность, честность, новизна); режиссерская работа; операторская работа; монтаж; звук.

Судейскую комиссию фестиваля возглавил доцент Уральского федерального университета, соучредитель Школы кино и телевидения в городе Екатеринбург Павел Сумской.

В состав жюри вошли актер театра и кино Антон Рушанин, председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Яремчук, помощник начальника ГУФСИН области по организации работы с верующими иерей Евгений Кулаков, председатель ОНК региона Василий Катанэ, заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, директор Областной научной универсальной библиотеки Наталья Диская, проректор по научно-исследовательской и инновационной работе Челябинского института культуры Сергей Синецкий.

Также на мероприятии присутствовали Уполномоченнные по правам человека Уральского федерального округа и Якутии, представители ФСИН России, Фонда социального страхования и медико-социальной экспертизы Министерства труда РФ, представители ГУФСИН Калининградской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей, а также представители духовенства, полиции, прокуратуры, органов общественной безопасности и главного управления труда и занятости Челябинской области.

Открывая мероприятие, с приветственным словом к участникам и гостям обратились региональный омбудсмен Маргарита Павлова и начальник ГУФСИН России по Челябинской области генерал-майор внутренней службы Виктор Брант.

— Фильмы, которые я посмотрела в этом году, меня тронули до глубины души, — Я уверена, возможность творить поможет оступившемуся человеку встать на путь исправления, вернуться в общество, обрести новый смысл в жизни, — отметила уполномоченный по правам человек в Челябинской области Маргарита Павлова.

Завершился кинофестиваль торжественной церемонией награждения победителей. В этом году жюри решило присудить гран-при сразу двум фильмам — ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области «Держи мою руку» и ГТРК «Вятка» Кировской области за ленту «И снова зона?».

Первого места удостоена работа «Геометрия свободы» ГУФСИН России по Свердловской области. Второе занял фильм под названием «Доступная среда» Общественного совета ГУФСИН России по Челябинской области. Третье место у автора программы «Колокола» Анны Ахпашевой из Хакассии.

В номинации «Лучшее актерское мастерство» победу присудили фильму «День физкультурника» СТБ-3 ГУФСИН России по Челябинской области.

После официальной части состоялась небольшая концертная программа, которую организаторы фестиваля подготовили в качестве подарка. На сцену вышли талантливые осужденные из разных исправительных учреждений региона, в том числе те, кто уже освободился и выступал в качестве приглашенного артиста.

Фильмы-победители будут показаны во всех исправительных учреждениях области. Организаторы кинофестиваля надеются, что картины, присланные на фестиваль, привлекут внимание общества к людям в местах лишения свободы, а также помогут молодежи задуматься о важности соблюдения законов. Возможно тогда количество людей, отбывающих наказание, сократится. В этом и есть главная задача фестиваля.

Материал подготовлен пресс-службой ГУФСИН по Челябинской области.