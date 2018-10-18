2018-10-18T08:47:50+03:00
Общество

МГТУ впервые вошел в рейтинг QS BRICS University Rankings 2019

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Компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала рейтинг QS World University Rankings BRICS — рейтинг лучших университетов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). В публикуемую часть рейтинга этого года всего вошло 400 университетов.

МГТУ им. Г.И. Носова впервые отмечен в данном рейтинге (позиция 301-350), наряду с другими лучшими 100 университетами из России.

В рейтинге QS World University Rankings BRICS университеты оцениваются по восьми индикаторам: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение научно-педагогического состава и студентов, доля сотрудников со степенью PhD, количество публикаций на одного сотрудника, количество цитирований на одну статью, доля иностранных сотрудников, доля иностранных студентов.

Подробности на сайте www.topuniversities.com

Новости компаний.

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