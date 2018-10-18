Боец из Челябинска продает награды, чтобы поехать на чемпионат мира

СЕГОДНЯ 12:37 2018-10-18T12:38:47+03:00

Александр Комиссаров в третий раз выставил на продажу медали, чтобы попасть на состязания

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Отец троих детей, чемпион России по рукопашному бою Александр Комиссаров — мужик крепкий. Не раз отправлял в нокаут своих соперников, в том числе, и любимым удушающим приемом.

«БЫТЬ ЧЕМПИОНОМ МИРА — МЕЧТА ЛЮБОГО СПОРТСМЕНА»

— Но иногда приходится «биться» и за деньги, — улыбается 37-летний Комиссаров. — Финансирования со стороны бюджета нет, а честь России нужно отстаивать. Сейчас вот с еще одним спортсменом собираемся поехать в Белоруссию на чемпионат мира по панкратиону. Это самый древний вид единоборств, близкий к боям без правил. Но одним махом выложить на поездку за двоих 90 тысяч рублей непросто. Билеты, проживание, заявочный взнос. Расходы серьезные...

Комиссаров собирается на состязания в Белоруссию в начале ноября.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На своей страничке в соцсетях Комиссаров объявил, что готов продать две свои серебряные медали, завоеванные на прошлогоднем чемпионате мира в Сочи. Александр пишет:

«Поездка на чемпионат мира под угрозой срыва. Поэтому я хочу отдать, обменять или продать прошлогодние медали ЧМ в Сочи, чтобы поехать за новыми золотыми. Не судите строго, но быть чемпионом мира — это мечта каждого спортсмена. В том году от этого звания меня отделило мнение судей, потому как соперник в финале оказался чемпионом Европы. А в этом году наша очередь».

СПОРТСМЕН УЖЕ ПРОДАВАЛ НАГРАДЫ

В прошлом году Александр Комиссаров тоже искал спонсоров и тоже выставил на продажу свои награды. Тогда с «аукциона» он готов был отдать 30 медалей различных достоинств и шесть Кубков. Однако, в последний момент нашелся меценат из Екатеринбурга. Он и перечислил деньги на поездку для двух челябинских спортсменов на чемпионат в Сочи. Тогда Александр привез с первенства «серебро», а его друг — «золото». Правда, спонсор тогда отказался забирать медали и Кубки. Сказал, что это лишнее, и для благого дела ему этих денег не жалко.

Комиссаров уже не раз выставлял медали на продажу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Недавно мы открыли спортивный клуб единоборств, и почти все деньги уходят на ремонт и содержание. Плюс еще семья. Денег, сами понимаете, в обрез. Чемпионат в белорусском Бобруйске пройдет с 1 по 4 ноября. Там будут участвовать более 300 спортсменов из 22 стран мира в возрасте от 16 до 56 лет. Я и мой напарник — ему за 40 — будем биться за медали в двух видах — в лайт- и фул-контакте,- рассказал в интервью корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Александр Комиссаров.

КСТАТИ

Три года назад Комиссаров выставлял награды на продажу, чтобы собрать 75 тысяч рублей на поездку воспитанников его клуба на чемпионат России. Деньги в итоге нашлись.

Сегодня в спортклубе единоборств «Стратег», что в Металлургическом районе Челябинска, занимается почти сотня мальчишек и девчонок. Некоторые из них уже успешно выступают на городских и региональных соревнованиях.

Еще об одном поступке Комиссарова писали многие СМИ. В 2014 году Александр ударом в нос «утихомирил» буйного клиента в магазине. Тогда он работал охранником в супермаркете. Чтобы погасить конфликт, пришлось применить свои бойцовские качества. Тогда на Комиссарова хотели завести уголовное дело, но за него вступилась общественность, и все затихло.