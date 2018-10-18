Студентка из Челябинской области стала участницей шоу «Открытый микрофон»

СЕГОДНЯ 13:13 2018-10-18T13:57:29+03:00

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Весь Магнитогорск держал за нее кулачки, искренне переживал и верил, что эта девушка не подведет, прославит наш город и покажет, насколько талантливая, целеустремленная и с хорошим чувством юмора молодежь здесь живет. Юлия Демиденкова — студентка МГТУ им. Г. И. Носова, стендап-комик, долго и упорно шла к своей цели. И вот она уже участница популярного юмористического шоу «Открытый микрофон» на ТНТ!

5 октября стало известно, что наша землячка прошла в следующий этап этого шоу. Она будет сражаться в шуточной борьбе с другими ребятами за главный приз — 3 миллиона рублей, в команде российского комика, резидента «Comedy Club» — Руслана Белого. Как Юлия решилась на такой отважный шаг как участие в одном из самых рейтинговых шоу на телевидении? Что она может рассказать о своих эмоциях после оглашения результатов, и чего нам стоит ожидать от девушки в дальнейшем? Ответы ниже.

— Расскажи, как давно ты занимаешься стендапом и крутишься в сфере юмора?

— Занимаюсь юмором год. В один день пришла отдохнуть, посмотреть на выступление участников Stand up Magnitka, мне очень понравилось, решила тоже попробовать. Позже начала играть в КВН, и все это закрутило-завертело меня.

— Можно ли сказать, что поехать на проект «Открытый микрофон» было твоей мечтой?

— Да, конечно. Фестиваль «Открытый Микрофон» — это, наверное, как олимпиада для спортсменов. Не верилось, что пройду, но все равно хотелось попробовать, посмотреть на других участников, ведь нас собралось 750 комиков с разных городов.

— Какая была твоя главная цель участия? Пройти в следующий этап, получить опыт, испытать эмоции?

— В первую очередь — получить опыт. Когда прошла в проект, появилась уже иная цель — пройти как можно дальше и задержаться на подольше.

— Какие эмоции ты испытала, выйдя на эту, всем так хорошо известную, сцену? Чувствовала ли ты контакт с аудиторией, подбадривали ли тебя зрители?

— Я сильно нервничала, слишком многое стояло на кону, не хотелось никого подвести. А вообще, на проекте царила очень теплая атмосфера. Все ребята переживали, подбадривали друг друга. Зрители тепло приняли, всех поддерживали аплодисментами.

— Как можешь оценить своих соперников?

— В моей команде сильные соперники с разноплановым юмором. Следующий этап — этап дуэлей, останется в команде только половина участников, невозможно предугадать, кто это будет.

— Если честно, кто из жюри тебе симпатизирует больше всего?

— Я хотела в команду к Руслану Белому, и я рада, что в нее попала. Все наставники очень сильные, каждый работает со своей командой по-разному. У каждого можно чему-то научиться, не могу выделить кого-то конкретно.

— Все ли ты смогла реализовать на сцене или в силу волнения что-нибудь забыла? Приходилось ли импровизировать? Как сама можешь оценить свое выступление?

— Импровизировать не приходилось, ничего не забыла, помнила текст от начала и до конца. В моем выступлении чувствовалось волнение, дрожал голос, мне кажется — это отвлекало, но в целом я всем довольна.

— Какие три самых главных качества должен иметь в своем арсенале успешный комик?

— Чувство юмора, трудолюбие и желание.

— Есть ли у тебя кумир, на кого ты ровняешься в этой сфере деятельности?

— Да, больше всего своим примером вдохновляют ребята, благодаря которым я полюбила юмор. Ребята, которые на наших глазах какой год продвигают любимое дело — это Stand Up Magnitka, спасибо им за помощь и поддержку! Еще мой кумир Андрей Бебуришвили, постоянно слежу за его творчеством.

— Если бы тебе предложили сразу миллион рублей или продолжать участие в проекте «Открытый микрофон», что бы ты выбрала?

— Не знаю, но хотелось бы получить миллион рублей, выиграв в финале.

— Что для тебя важнее: творчество или финансовая составляющая?

— Творчество! Было бы идеально когда-нибудь зарабатывать только юмором.