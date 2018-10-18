«Повара тоже заболели»: 5 вопросов о массовом отравлении в челябинской школе

СЕГОДНЯ 13:48 2018-10-18T13:57:29+03:00

Что известно о происшествии на данный момент

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Сразу несколько учеников челябинской школы № 59, что в Тракторозаводском районе, положили в больницу с высокой температурой и болями в животе. По словам родителей, у детей было подозрение на кишечную инфекцию. С этими же симптомами к медикам обратились еще десятки школьников. Родители предположили — это массовое отравление в школьной столовой.

В учебное заведение с проверкой наведался Роспотребнадзор. Результаты уже известны. Причина массового заболевания — норовирусная кишечная инфекция. Возбудителя нашли не только у детей, но и у поваров.

1. Как все произошло?

В среду, 10 октября, восемь учеников обратились в больницу с жалобами на тошноту, рвоту, боль в животе и высокую температуру. Троих госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию.

На следующий день в поликлинику пришли уже несколько десятков школьников с теми же симптомами.

Родительские чаты разрывались от сообщений. Пошли разговоры о некачественной еде в школьной столовой и массовом отравлении.

— Родители, как дети ваши? Никого не тошнило? Полшколы отравились едой, видимо. У нашего ребенка высокая температура, рвота и понос, — написала одна из мам.

Обеспокоенные родители забили тревогу и обратились в Роспотребнадзор. Многие побоялись отпускать детей в школу, пока ситуация не прояснится. Классы подопустели.

2. Что показала проверка в школе?

Специалисты регионального Роспотребнадзора взяли в столовой пробы еды, смывов воды, дезинфицирующих средств. А также — анализы на кишечные вирусы у сотрудников кухни и больных детей. Столовую закрыли до получения результатов исследований.

Пока шла проверка, школа работала по сокращенному расписанию. Классы, в которых учились госпитализированные дети, отправили на карантин.

Позже в больницу положили еще одного ребенка. В стационаре уже оказались четверо детей.

— Те дети, которых госпитализировали 11 октября, выписаны. 13 октября поступил еще один ребенок. Но его уже тоже выписали, — рассказала пресс-секретарь челябинского горздрава Ирина Пономарева.

Массовым отравлением заинтересовались также Следственный комитет и прокуратура.

На этой неделе, 17 октября, появились результаты исследований.

— Все пробы отрицательные — никаких вирусов, никаких отклонений. У детей обнаружены норовирус и ротавирус. То есть это было не отравление и не кишечная инфекция. Питание в школе возобновлено. Дети, которые лежали в больнице, выписаны. Карантинные мероприятия закончены. Мы работаем в обычном режиме, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» директор школы Светлана Гаврилова.

В Роспотребнадзоре добавили, инфекцию нашли и у работников столовой. А также проверка выявила нарушения в школе и на пищеблоке.

— С помощью лабораторных исследований методом ПЦР (метод лабораторной диагностики, направленный на выявление возбудителей инфекционных заболеваний. — прим. ред.) обнаружен возбудитель норовирусной инфекции у заболевших детей и сотрудников столовой. Постановлением главного санитарного врача области сотрудники столовой отстранены от работы для установления диагноза и лечения, — уточнила замруководителя ведомства Светлана Лучинина.

Также во время внеплановой проверки специалисты нашли санитарные нарушения в школе и на пищеблоке АО «Уральский комбинат питания».

— По результатам внеплановой проверки будут возбуждены дела об административных правонарушениях на должностных лиц. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Челябинской области, — добавила Светлана Лучинина.

По данным ведомства, в больнице сейчас лежат двое детей.

3. Что делать родителям, если массово заболели дети в школе?

— Если есть расстройство здоровья нужно обращаться в медицинское учреждение и будет полезно вести диалог с другими родителями. Если такие случаи массовые и есть обоснованные подозрения, что причина их возникновения связана со школой, нужно бить тревогу: обращаться в Роспотребнадзор, полицию, прокуратуру, особенно если речь идет о серьезном уроне здоровью. Фиксировать медицинские диагнозы, все расходы, связанные с лечением, сохранять чеки. Параллельно нужно заявить об этом в администрацию школы. Далеко не во всех школах руководство будет покрывать свою столовую, скорее всего, директор тоже включится в расследование, — советует председатель коллегии адвокатов «Перспектива» Александр Щербинин.

4. Что такое норовирус?

Это вирус, который вызывает острые кишечные инфекции. Норовирусы очень заразны. Их попадание в детский коллектив ведет к быстрому распространению кишечной инфекции. Симптомы норовируса: тошнота, рвота, диарея, повышение температуры, головная боль, боль в мышцах, слабость.

Заразиться можно через пищу, если състь немытые фрукты, овощи, зелень или выпив зараженную воду. Также вирус попадает в организм через немытые руки, предметы обихода, посуду и т.п.

Подхватить норовирус запросто можно в общепите, если не соблюдалась технология приготовления блюд, и если повара нарушали требования личной гигиены. Часто инфекция передается через грязную посуду, овощные салаты, нарезку готовой продукции — сыр, колбаса, масло и другие, а также блюда, связанные с «ручным» приготовлением и не подвергающиеся повторной термической обработке, например, овощные пюре.

5. Как не заболеть?

— Если вы питаетесь в общепитах, старайтесь выбирать проверенные учреждения, а не сомнительные забегаловки. Избегайте блюд, которые готовятся «вручную» — салаты, овощные пюре, блины и прочие.

— Всегда мойте руки перед едой.

— Старайтесь не покупать «быструю» сомнительную еду, типа шаурмы.

— Пейте только бутилированную или кипяченую воду.

— Если в доме кто-то заболел, кипятите посуду, из которой ест больной. Раз в день проводите уборку средствами с хлоркой для дезинфекции. Мойте руки с мылом часто и тщательно.

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