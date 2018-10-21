В Магнитогорске риелтор отдает свою зарплату незнакомой больной женщине

— Я никогда раньше не помогала финансами. Просто не могла отдавать свои личные деньги, — признается Ольга Шагиева.

Как же тогда вышло, что она взяла и перевела абсолютно незнакомой женщине, между прочим, среднюю месячную зарплату в Магнитогорске? И не собирается на этом останавливаться.

ДОБРОТА РОЖДАЕТ ДОБРОТУ

В группе «Черное&Белое Магнитогорск» в «ВКонтакте» несколько раз размещали пост о сборе средств молодой маме Виктории. Она уже четвертый год борется с онкологией. Горожане перечисляли понемногу. Но по-настоящему воодушевил всех на помощь пример риелтора Ольги Шагиевой.

Она предложила в соцсетях свои услуги на условиях благотворительности. То есть Ольга помогает клиентам провести сделку с недвижимостью, а свой гонорар целиком и полностью переводит Виктории.

Сказано — сделано. На предложение откликнулась одна из подписчиц группы. В течение месяца Ольга продала ее квартиру, и перечислила онкобольной свой процент — 22 тыс. руб.

Ольга предоставила в соцсетях отчет о переводе денег Виктории.

— До нового года я хочу перевести деньги еще от пяти сделок для поддержки Вики, — написала Ольга в «ВКонтакте».

Этот пост спровоцировал массовый приступ доброты. Магнитогорцы тут же начали кидать на карту Виктории деньги. Кто сколько смог: от 100 до 500 рублей. Но и это хорошая помощь. Все чеки показаны в соцсети. Виктория растрогана. Риелтор Ольга, ее клиенты, подписчики группы — тоже.

Ложка дегтя: тут же мошенники стали рассылать пользователям соцсети неправильный номер карты онкобольной, то есть свой. Кто-то даже чуть было не перевел им деньги — вовремя отследили.

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ — ЭТО НЕ МОЕ»

Магнитогорцы в соцсети благодарят Ольгу за доброту. Но всегда найдется человек с иным мнением.

— Хорошими делами хвастаться нехорошо, — написал комментарий Алексей Дьяченко.

Мы созвонились с Ольгой, и она рассказала все, как есть.

— Конечно, добро нужно делать молча, — рассказала Ольга Шагиева корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск». — Но мой пост был не с целью похвалиться, а с целью найти тех, кто еще захочет помочь. Благотворительность — вообще не мое. Я люблю деньги. На историю Вики я наткнулась в соцсетях. Сначала пролистывала, потом читала комментарии людей, потом зашла на ее страницу. Оказалось, что мы с ней почти ровесницы.

У нее маленький ребенок. Подумала: я в этом году раз 10 летала в Москву просто так, а ей нужны финансы, чтобы слетать в Санкт-Петеребург на лечение. Несправедливо получается. И как-то все это задело меня. Захотелось помочь.

Но свои личные средства отдавать я не готова. Зарабатываю хорошо, но и трат у меня много: кредиты, иждивенцы… И я решила, что возьму сделку, с которой весь свой процент переведу Вике. То есть я заранее знаю, что это будут не мои деньги. Чтобы меня не расхваливали, повторюсь: я не помогаю финансово. Я помогаю своим трудом.

Ольга работает риелтором пятый год. Клиентов у нее немало. Она несколько раз повторила, чтобы мы не вздумали ее хвалить. И вообще не хотела, чтобы о ней писали. Но все же разрешила, так как это может помочь Вике.

Кстати, уже нашлись клиенты для второй благотворительной сделки.

ИСТОРИЯ ВИКТОРИИ

Виктория Зюзина мечтала о ребенке. Но долгожданная беременность принесла не только счастье. Не спадающая температура, кашель, сильный зуд… Сначала думали на обычную простуду. Но симптомы не проходили, а после родов состояние только ухудшилось. Обследование и страшный диагноз — рак лимфатической системы.

Сейчас сынишке Виктории уже три года. За это время она прошла 23 курса химиотерапии, 14 дней лучевой терапии. Но болезнь только прогрессировала.

Врачи назначили шесть курсов дорогостоящего препарата с последующей трансплантацией костного мозга. После всех инъекций денег у семьи уже не осталось. Сейчас Виктории необходимы средства на проезд, проживание, лечение и реабилитацию в Санкт-Петербурге. Да что там лечение! Даже обследование перед ним пройти — и то нужны немалые средства.

Перед отъездом в Питер Виктории нужно сделать томографию. Чем быстрее, тем лучше. Но бесплатно записаться на октябрь невозможно. А платно — это 39 тыс. руб.

— Я обязана выздороветь ради собственного ребенка! Это мой смысл и стимул бороться за жизнь, цепляться зубами, как бы плохо мне не было, — говорит Виктория.

КАК ПОМОЧЬ

Связаться с риелтором Ольгой Шагиевой.

Счет для помощи онкобольной Виктории Зюзиной.

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