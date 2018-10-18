Дельфинария не будет: в Челябинске власти отказались от скандального проекта
Добрую для челябинцев новость опубликовал Телеграм-канал «Е-область»: «Дельфинария возле ТРК «Родник» не будет. Объект исключен из проекта планировки территории. Сосны остаются на своих местах».
В пресс-службе администрации Челябинска корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» подтвердили информацию:
— Проект исключен Комитетом по архитектуре и градостроительству на основании негативных оценок горожан.
То есть, шумиха в СМИ помогла! Власти услышали мнение народа и решили не связываться с дельфинарием.
РУБИТЬ НЕЛЬЗЯ СОХРАНИТЬ
Но вопрос проекта планировки участка вдоль ул. Труда все же вынесен на публичные слушания.
У активистов общественной организации «Гражданский патруль» к проекту есть претензии:
— Власти намерены построить парковку по периметру бора. Так они хотят увеличить посещаемость ЦПКиО, — говорит активист движения Семен Воронин.
В «Гражданском патруле» подсчитали, что за годы роста Челябинска площадь городского бора уменьшилась в 2.5 раза и продолжает уменьшаться из-за активной застройки.
ВИАДУКИ НАД ДОРОГОЙ
А еще парковки сильно деформируют ул. Труда. Тротуар здесь уничтожат ради парковки.
Проект предусматривает строительство надземных пешеходных переходов — виадуков над дорогой. Как на них вскарабкаться по многим ступеням старикам, беременным?
— У разрухи в Челябинске есть конкретное название — дорожная революция. Вместо развития пешеходной инфраструктуры, общественного транспорта, создания общественных пространств — нам навязывают враждебную для человека городскую среду, особо агрессивную для детей, стариков, инвалидов, — говорят активисты.
Публичные слушания по судьбе ул. Труда назначены на 25 октября, начало в 13.30 . Адрес: пр. Ленина, 41а.
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