2018-10-18T15:23:53+03:00
Общество

Дельфинария не будет: в Челябинске власти отказались от скандального проекта

В мэрии объяснили, почему отменили застройку в городском бору
Инна КУМЕЙКО
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Ура, дельфинария не будет!Ура, дельфинария не будет!
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Добрую для челябинцев новость опубликовал Телеграм-канал «Е-область»: «Дельфинария возле ТРК «Родник» не будет. Объект исключен из проекта планировки территории. Сосны остаются на своих местах».

В пресс-службе администрации Челябинска корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» подтвердили информацию:

— Проект исключен Комитетом по архитектуре и градостроительству на основании негативных оценок горожан.

То есть, шумиха в СМИ помогла! Власти услышали мнение народа и решили не связываться с дельфинарием.

РУБИТЬ НЕЛЬЗЯ СОХРАНИТЬ

Но вопрос проекта планировки участка вдоль ул. Труда все же вынесен на публичные слушания.

У активистов общественной организации «Гражданский патруль» к проекту есть претензии:

— Власти намерены построить парковку по периметру бора. Так они хотят увеличить посещаемость ЦПКиО, — говорит активист движения Семен Воронин.

В «Гражданском патруле» подсчитали, что за годы роста Челябинска площадь городского бора уменьшилась в 2.5 раза и продолжает уменьшаться из-за активной застройки.

ВИАДУКИ НАД ДОРОГОЙ

А еще парковки сильно деформируют ул. Труда. Тротуар здесь уничтожат ради парковки.

Проект предусматривает строительство надземных пешеходных переходов — виадуков над дорогой. Как на них вскарабкаться по многим ступеням старикам, беременным?

— У разрухи в Челябинске есть конкретное название — дорожная революция. Вместо развития пешеходной инфраструктуры, общественного транспорта, создания общественных пространств — нам навязывают враждебную для человека городскую среду, особо агрессивную для детей, стариков, инвалидов, — говорят активисты.

Публичные слушания по судьбе ул. Труда назначены на 25 октября, начало в 13.30 . Адрес: пр. Ленина, 41а.

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