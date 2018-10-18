Южноуральских предпринимателей подготовили к допросу в налоговой

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-18T15:25:16+03:00

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В Южно-Уральской торгово-промышленной палате состоялся бесплатный семинар для предпринимателей «Вызов в налоговую: о чем опасно молчать и как безопасно отвечать».

Докладчиком выступил адвокат, председатель коллегии адвокатов Челябинской области «Экономическая», являющийся действительным членом Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, Андрей Коршунов.

Имея 15-летний опыт успешной юридической практики по защите бизнеса и предпринимателей, он дал подробные разъяснения по наиболее частым обращениям бизнесменов: стоит ли игнорировать вызов налоговой и как подготовиться к встрече.

Совместно с бизнесменами также разобрали типичные вопросы налоговых инспекторов. Андрей Коршунов рассказал, как нельзя отвечать на них, и что нужно сделать до подписания протокола допроса.

В мероприятии приняли участие 45 предпринимателей из Челябинска, Озерска и Магнитогорска. Причем для магнитогорских бизнесменов при содействии Магнитогорской ТПП была организована видеоконференцсвязь с ЮУТПП.

Стоит отметить, что проводимые в Южно-Уральской торгово-промышленной палате семинары в последнее время стали чрезвычайно популярны. В ходе таких мероприятий участники пытаются путем обсуждения определенной темы лучше в ней разобраться. Те, кто активно участвует в семинарах, перенимает опыт других, имеет неоспоримые преимущества перед остальными.

С планом ближайших мероприятий можно ознакомиться на сайте ЮУТПП, либо запросить информацию в управлении по работе с предприятиями и предпринимателями по тел.: (351) 266-52-23, 266-52-21.

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