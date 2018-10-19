Пять ключей: губернатор Дубровский обозначил приоритеты развития региона

СЕГОДНЯ 08:55 2018-10-19T08:57:26+03:00

Челябинскую область ждет два масштабных события: в январе следующего года региону исполнится 85 лет. А в 2020 году Южный Урал встречает два масштабных международных события — саммиты стран ШОС и БРИКС

Изменить размер текста: A A

Потому ближайшие годы должны стать временем качественного инфраструктурного рывка вперед. Также в центре внимания областных властей — забота о людях старшего поколения и детях, охрана окружающей среды и решение экологических проблем, расширение программы «Реальные дела», инициированной губернатором Борисом Дубровским.

Забота о старшем поколении

По инициативе губернатора депутаты Законодательного собрания рассмотрели комплекс мер по социальным гарантиям южноуральцам, достигшим 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, без привязки к положениям пенсионной реформы:

— ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы;

— 70%-ную скидку на проезд на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении;

— 50%-ную скидку на проезд на общественном транспорте для садоводов;

— единовременную материальную помощь на текущий и капитальный ремонт жилья;

— единовременную материальную помощь на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования неработающим одиноко проживающим супружеским парам, в которых один из супругов достиг возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), а второй является ветераном Великой Отечественной войны.

Расширяется льгота на транспортный налог, а с ноябрьской пенсией южноуральцы получат повышенную единовременную выплату в размере 700 рублей. В областном бюджете на эти меры поддержки выделили 5 млрд рублей.

Парки во всех районах

Обновление парка «Плодушка» в Ленинском районе, модернизация парка «Северо-Западный», реконструкция «Алого поля» — места отдыха, по заявлению губернатора, должны появиться в каждом районе.

По словам Дубровского, создание парковых зон для отдыха станет частью большого инфраструктурного преображения Челябинска. Город озеленят и отремонтируют к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году.

Продолжится благоустройство дворов. Губернаторская программа «Реальные дела», по которой решаются насущные вопросы по благоустройству и строительству, газификации и ремонтам, запланирована и на 2019 году.

Экология

В Челябинске закрыта для последующей рекультивации городская свалка. Тридцать лет власти ходили вокруг, да около этой темы, но решение появилось лишь сейчас.

Сегодня правительство Челябинской области и федеральное министерство природных ресурсов работают над темой выбора единственного исполнителя работ по рекультивации (без конкурса).

Челябинский общественный транспорт переведут на экологичное газомоторное топливо.

Инфраструктурный рывок

Масштабное строительство начато в челябинском аэропорту. Единственный исполнитель (без конкурса) будет назначен по распоряжению президента России для строительства аэродромного комплекса. Возводится новый терминал внутренних авиалиний.

К саммитам строится конгресс-холл «Таганай», проходит госэкспертизу проект общественно-делового центра «Крылья» на набережной.

Внимание к тем, кто нуждается в защите

Еще она важная задача — улучшение качества жизни южноуральцев.

— Важно не только, чтобы бюджет региона оставался социально ориентированным, но и усилить поддержку тех, кто больше всего нуждается в защите государства — многодетных семей и пенсионеров. И для этого ресурсы у нас есть. Четыре года мы работали над этой задачей, снижали долговую нагрузку, и сейчас область подходит к концу года в устойчивом, стабильном финансовом состоянии, — заявил Борис Дубровский.