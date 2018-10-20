В Челябинске проводили в последний путь погибшего в Керчи Егора Перепелкина

СЕГОДНЯ 17:26 2018-10-20T18:36:11+03:00

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Погода сегодня, будто нарочно, с утра стоит хмурая. А к трем часам, когда тело погибшего во время керченской бойни Егора Перепелкина привезли на отпевание в храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали», и вовсе зачастил дождь. Но пришедшие даже не думали прятаться от крупных капель.

Журналисты задают вопросы стоящему на ступенях церкви мужчине с цветами о том, каким был Егор:

— Говорить не о чем... У моего друга больше нет сына. Мы и сами не виделись несколько лет. А теперь хотим просто помолчать вместе.

Друзья пришли на прощание.Фото: Ирина ГОЛЛАЙ

Друзья погибшего тоже молчат. Все пришли попрощаться с дорогим человеком.

Тишину разрывает зажатый плач женщин. Во дворик храма входят близкие парня — родители, бабушка. Кто-то решается с ними обняться, сказать одобряющие слова. Но большинство не хотят нарушать покой близких.

Полчаса отпевания были нелегкими...

МИТРОПОЛИТ ОБРАТИЛСЯ К РОДИТЕЛЯМ

Наконец, из катафалка выносят гроб с телом Егора. Увидеть парня в последний раз никому не удастся — гроб закрыт. Знавшие Егора люди так и запомнят его живым.

Тело заносят в храм, а за ним поднимаются все скорбящие.

Посторонних немного. Собрались, в основном, только знавшие семью лично. В храме много людей, и свободного места практически не осталось.

— Отпевание будет обычным. Оно никак не зависит от того, какой смертью погиб человек, — говорит секретарь Челябинской епархии протоирей отец Игорь Шестаков.

Перед началом обряда он лично приносит глубокие соболезнования от владыки Никодима. А также напоминает, что в эти дни все храмы области проводят заупокойные молебны о погибших в Керчи:

— Мы провожаем Георгия в последний путь и сохраним о нем вечную память, — замечает священник.

Егор был единственным сыном, которому родители дали хорошее воспитание.

БЛИЗКИЕ ЕЩЕ В ШОКЕ

Обряд отпевания длится полчаса и не всем дается легко. Отец Егора тяжелым взглядом смотрит, неморгая, на гроб и крестится. Мать плачет и вытирает слезы платком. Она старается взять себя в руки и постоянно обводит взглядом собравшихся, словно ища чьей-то помощи. Кто-то из родственнико объясняет тихо: они все еще в шоке, не могут поверить.

И все же нынешнее отпевание отличается от других: батюшек в нем участвует больше и поет целый хор, а не два человека, как это бывает обычно. Отпевает Егора настоятель Храма Василия Великого отец Сергий.

Похоронили Егора на Фатеевском кладбище.

РВАЛСЯ НА РОДИНУ — В ЧЕЛЯБИНСК

Пришло время прощаться. Близкие вереницей идут мимо гроба. И последними к нему подходят бывшие одноклассники. Молодые, красивые, на глазах слезы. Не случись той трагедии, и Егор мог бы еще долго жить. Выйдя из храма, они, поникнув, стоят под дождем.

Гроб выносят, ставят внутрь катафалка. Автобус поедет на Фатеевское кладбище.

— Это трагедия. По-другому не скажешь, — говорит подруга бабушки Людмила. — Семья Елены и Андрея очень хорошая, очень... Этот ребенок родился в любви и рос воспитанным, спокойным. Он был единственным. Смерть Егора — огромная рана на сердце его родителей.

По словам женщины, Егора привезли из Крыма хоронить в Челябинске из-за того, что он рвался на родину, где хотел жить. После учебы и службы в армии он собирался вернуться в любимый город, к своим друзьям. Где собираются жить родители после этой трагедии, не известно.

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