Когда в Челябинск придет настоящая зима
По утрам лужи покрываются коркой льда. Детей без шарфика в садик и в школу уже не отправишь, да и взрослые по утрам мерзнут без шапок. Быстрее бы уже зима! А она то поманит нас робким снегом, то снова уступит место увядающей осени. Так когда же в Челябинск придет настоящая зима?
— Обычно зимний режим погоды устанавливается на Южном Урале уже в конце октября, когда средняя температура воздуха опускается ниже нуля. Поэтому ноябрь считается первым зимним месяцем, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева.
В Челябинске средняя температура воздуха опускается ниже нуля к 25 октября. Хотя в 1976-м году зима пришла на Урал рано: средняя температура перешла через ноль уже 8 октября. А в 2007-м году только 11 декабря.
ПРЕДСТОЯЩЕЕ ПОТЕПЛЕНИЕ БУДЕТ КОРОТКИМ
Нынешняя неделя еще побалует горожан своим теплом. Если сегодня, 22 октября, в мегаполисе +4, то к пятнице, 26 октября, столбик термометра постепенно поднимется до +13 градусов. А потом снова пойдет на понижение. К следующей среде, 31 октября, температура, вероятно, опустится до нуля.
Но обольщаться дневным потеплением не стоит. Сначала ночи тоже пойдут на плюс и к пятнице потеплеют до +7 градусов, но на следующей неделе ночами похолодает до -5.
ДО ПРАЗДНИКА ЖИВЕМ БЕЗ СНЕГА
И все же температура не главный признак, говорящий нам о приходе зимы. В голове большинства из нас время года меняется, когда на улицах ложится снег.
— В северных районах области постоянный снежный покров обычно устанавливается в начале ноября, а на остальной территории Южного Урала — во второй декаде месяца. Когда-то наши синоптики образно проводили границу между осенью и зимой 7 ноября. В этот день раньше отмечали очередную годовщину Октябрьской революции. И в большинстве случаев постоянный снег выпадал после. К примеру, в Челябинске это случается только 13 ноября, — говорят в Гидрометцентре.
На нынешней неделе синоптики ждут дожди в среду и в субботу. В эти дни температура обещает быть плюсовой. Следующая порция осадков, скорее всего, обрушится на Челябинск 4 ноября, в воскресенье. Рано утром и вечером возможен снег. И тот, вероятно, растает. Это значит, зима не придет к нам до ноябрьских праздников.
И еще: по прогнозам Гидрометцентра России, нынешняя зима обещает держаться в пределах нормы или быть слегка теплее климатической нормы. Впрочем, это всего лишь прогноз, который может быть опровергнут реальной жизнью.
КСТАТИ
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ — ТРЕТЬЕ БАБЬЕ ЛЕТО
Директор Челябинского Гидрометеоцентра Валерий Качегоров:
— Погоду в ближайшее время будет определять теплый фронт. Поэтому в ближайшие сутки осадки перейдут из твердых в жидкие. Если будут осадки, то в виде дождя. Температура во вторник днем поднимется до +5…+10 по области. В среду, четверг — +6…+11. В пятницу +10…+15 градусов. Ночные температуры плавно перейдут из слабоотрицательных в слабоположительные. Так что, нас ждет новая волна тепла, можно сказать, третье «бабье лето». И только в субботу-воскресенье ожидается подход более холодного фронта, который уже может принести и снег, и метели небольшие, и гололед. Но в ближайшую неделю нас ожидает хорошая, комфортная осенняя погода.
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