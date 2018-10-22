МГТУ запускает завод в Арабских Эмиратах

СЕГОДНЯ 12:37 2018-10-22T13:32:50+03:00

Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова с очередным рабочим визитом посетила делегация из ОАЭ

Изменить размер текста: A A

Делегация из Объединенных Арабских Эмиратов посетила МГТУ в рамках работы над масштабным совместным проектом по запуску и развитию металлургического завода United Steel Industries FZC в городе Эль-Фуджейра (ОАЭ).

Первая рабочая встреча прошла в ноябре 2017 года. С тех пор специалистами МГТУ им. Г.И. Носова проведен технический аудит завода, решены вопросы состояния калибровки, систем охлаждения, станков для нарезки валков, состояния арматуры, началась предварительная работа по запуску завода. В сентябре 2018 года состоялась вторая фаза технического аудита, связанная с механическим оборудованием. Эксперты со стороны МГТУ им. Г.И. Носова дали хорошую оценку состояния имеющегося оборудования:

«По результатам нашего последнего визита на площадку завода, можно сказать, что оборудование достаточно хорошо сохранено, сотрудники завода сделали немалую работу по подготовке к смазочной системе. Мы расписали все этапы нашей работы по восстановлению и ввода в эксплуатацию оборудования. Заложен большой потенциал, но есть ряд вопросов, которые мы будем решать по ходу ввода в эксплуатацию. Стан на USI является практически аналогом двух станов ММК. Сейчас все готово к тому, чтобы продолжать нашу работу».

Интерес со стороны руководства завода United Steel Industries к Магнитогорскому государственному техническому университету возник в связи с сильнейшим научным составом, большим опытом реализации международных программ, в том числе успешный выпуск группы кубинских специалистов с завода им. Хосе Марти (Antillana de Acero), которые прошли необходимую переподготовку на площадке МГТУ им. Г.И. Носова. Помимо этого, университет тесно сотрудничает с крупнейшим металлургическим комбинатом ПАО «ММК», что позволяет проводить качественные исследования и полную подготовку специалистов — от теории до практики:

«У нас хорошо отработаны программы, которые позволяют проводить как теоретическое обучение, так и стажировку на площадке нашего уважаемого стратегического партнера ММК. Это является нашим уникальным преимуществом перед другими коллегами. В одном месте мы делаем всю подготовку — от теории до стажировки на рабочих местах. Это касается не только инженерно-технического состава, но и рабочих», — прокомментировал проректор по научной и инновационной работе МГТУ им. Г.И. Носова Олег Тулупов.

На базе МГТУ планируется обучить около 100 человек: 30% — инженерного состава, 70% — исполнительского. Подготовка персонала будет осуществляться по специальным программам обучения, в том числе на английском языке, имеющим адаптацию к объектам завода.

Непосредственно стартовая команда при запуске завода будет состоять из специалистов МГТУ и ММК.

Основной задачей данного визита стало ознакомление с научно-техническим потенциалом университета и R&D-центра МГТУ им. Г.И. Носова. Также делегация познакомилась с технологией производства и обработки валков, производства продукции на объектах — аналогах объектов USI на Магнитогорском металлургическом комбинате. Помимо этого, прошло рабочее совещание по обсуждению всех технологических вопросов.

На данный момент завершается первая стадия работы — подготовка стана к пуску. В последующем планируется освоить весь прокатный сортамент, расширить его и создать на базе USI метизное производство, предполагающее углубленную переработку части существующей продукции с существенным повышением маржинальности продукта.

Владельцы United Steel Industries FZC отметили большую перспективность в работе с Магнитогорским государственным техническим университетом и поблагодарили руководство МГТУ им. Г.И. Носова за полную отдачу, надежность и прозрачные отношения.

«Мы чувствуем полную открытость с вашей стороны. Вы принимаете активную работу в решении наших проблем, в нашей непростой ситуации. Спасибо, что все возникающие вопросы вы решаете вместе с нами. Наши с вами доверительные отношения — это большая редкость. Безусловно, мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество», — отметил Мамед Магомадов, один из акционеров и финансовый директор United Steel Industries FZC.

На правах рекламы.