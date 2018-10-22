2018-10-22T15:35:51+03:00
Экономика

Интернет-банк для бизнеса Банка УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 рейтинга Business Internet Banking Rank-2018

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Интернет-банк для бизнеса «УРАЛСИБ бизнес-online» занял 8 место в рейтинге лучших интернет-банков для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность и 10 место в рейтинге интернет-банков для торгово-сервисных предприятий. Рейтинги представлены агентством Markswebb в рамках исследования Business Internet Banking Rank — 2018.

Всего в исследовании приняли участие 27 интернет-банков для малого бизнеса, каждый из которых прошел кабинетное обследование по широкому спектру пользовательских сценариев, а также серию юзабилити-тестов.

Новый интернет-банк для бизнеса «УРАЛСИБ бизнес-online» был запущен в промышленную эксплуатацию в Москве с 1 октября 2018 года. До конца текущего года система будет работать во всех регионах присутствия банка УРАЛСИБ.

«Новый интернет банк дает нашим клиентам дополнительные возможности и инструменты для более удобного и эффективного ведения бизнеса. Это один из основных элементов нашей комплексной экосистемы для бизнеса, которая будет активно развиваться», — отмечает руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка УРАЛСИБ Екатерина Маландий.

Более подробную информацию об услугах и сервисах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800 700 77 16.

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