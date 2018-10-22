Певица Елка поздравит челябинский клуб для молодежи с инвалидностью и волонтеров с юбилеем

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-22T15:35:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Праздничное мероприятие по случаю юбилея пройдет 23 октября в 18 часов во Дворце Железнодорожников. В концерте участвует более 150 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и волонтеры. Во второй части торжества выступит певица Елка.

Клуб «Наше место» — это площадка, где проявить себя и реализовать творческий потенциал могут не только ребятам с инвалидностью, но и их здоровые сверстники. В истории клуба сотни мероприятий и событий, которые собирают от 10 до нескольких тысяч человек. «Наше место» объединил сотни неравнодушных людей, которые помогают молодежи с ограниченными возможностями поверить в свои силы.

«За 5 лет «Наше место» с концертами, лекциями. мастер- классами, творческими встречами посетил не один десяток российских звезд, — рассказывает руководитель клуба Мария Дусмухаметова. — Наставниками наших ребят выступали лучшие челябинские и московские профессионалы. И многие из них говорили: знакомство с клубом «Наше место» изменило их взгляды на жизнь, они многому научились у наших ребят».

«Наше место» — это уникальное пространство для творчества. На сегодняшний день в клубе работает пять инклюзивных коллектива. «Парадокс» — здесь танцуют ребята на колясках и волонтеры (эстрадная хореография). «OGC» — коллектив, объединивший молодежь с ДЦП и волонтеров (хип-хоп), «Танцдем» — танцевальный коллектив, в который вошли слабослышащие участники и волонтеры (контемп). Коллектив жестовой песни «Magic Touch» и вокальный коллектив «Микс» — также визитная карточка клуба. Эти коллективы — участники масштабных городских мероприятий и фестивалей. Дипломанты и победители городских, всероссийских и международных соревнований.

«Особая глава нашей истории — «Необыкновенные Елки для необыкновенный детей», — делится Мария Дусмухаметов. — За пять лет их гостями стали более 25000 человек. Каждый год проводится 5 Детских елок для 1500 семей, воспитывающих «особых» детей и молодежная Елка на 1000 человек На каждой Елке работает более ста волонтеров, они также участвуют в подготовке праздника, вместе с декораторами и художниками создают в холле Арены сказочное пространство. Вдохновленные нашими Елками мы уже два года подряд проводим для семей, воспитывающих «особых» детей «Необыкновенные сказки». Это благотворительный спектакль, участниками которого становятся молодежь с ограниченными возможностями и их здоровые сверстники».

Еще одним ключевым событием в истории клуба является масштабный инклюзивный проект «Равный равному». Это командные соревнования студенческой молодежи и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. За два года в нем приняло участие почти 1000 человек в таких направлениях: «Социальная реклама», Психология, Спорт, Интеллектуальные игры, Журналистика, Театр «особого зрителя», Английский жестовый язык, Русский жестовый язык, Вызов «Мамы в деле» и др. «Равный равному» поддержали несколько десятков представителей профессионального сообщества Челябинска и Москвы. Это игроки Высшей Лиги КВН Азамат Мусагалиев, Максим Киселев, Филипп Воронин, Михаил Стогниенко. Хореографы шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Екатерина Решетникова, Алексей Карпенко, Игорь Рудник.

Паралимпиец Вадим Алешкин, бизнес-тренеры Юлия Кульчицкая и Константин Раловец.

Праздничный концерт, посвященный 5-летию клуба «Наше место» пройдет 23 октября с 18.00 во Дворце Железнодорожников.

Уточнить подробности можно по телефону 8-90-90-90-7777