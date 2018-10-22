«Плутали с ребенком по подвалу»: скандал в магнитогорской больнице, где не принимали ребенка без документов, получил продолжение

СЕГОДНЯ 15:34 2018-10-22T15:35:51+03:00

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Годовалый ребенок, которого врачи не спешили принять из-за отсутствия документов, сейчас лежит в травматологии с бабушкой. Малыш попал в жуткое ДТП, и жизнь ему спасло автомобильное кресло. Мальчика привезли на неотложке вместе со свидетелями аварии, которые вызвались его сопровождать. И они заявили, что столкнулись с бюрократией в магнитогорской больнице.

После этого в соцсетях разгорелся скандал, на который отреагировал минздрав Челябинской области.

Напомним, 20 октября семья с малышом попала в аварию по дороге на озеро Соленое. После столкновения двух автомобилей отца и мать госпитализировали с тяжкими травмами. Их сына спасло автокресло. Однако он тоже ударился головой и, по словам очевидцев, был весь в крови. В приемный покой кроху сопровождали случайные свидетели ДТП.

Именно они рассказали в социальных сетях, что врачи не хотели принимать ребенка:

«Регистратор отказалась оказывать помощь ребенку, так как мы не знали, как его зовут и у нас не было его документов. Мы говорили, что он попал в ДТП. Но она стояла на своем», рассказал на своей страничке в социальной сети житель Магнитогорска Евгений Томозов.

По его словам, после долгих препирательств малыша все же госпитализировали.

ГЛАВВРАЧ: «ОТКАЗА В ПРИЕМЕ НЕ БЫЛО И БЫТЬ НЕ МОГЛО»

В понедельник, 22 октября, руководство больницы, где произошел инцидент, подробно прокомментировало ситуацию:

— Ребенка привезла бригада скорой помощи в приемный покой детской больницы в 17:41 20 октября. Дежурные хирурги в этот момент были в операционной. Состояние ребенка оценил фельдшер приемного покоя и в сопровождении медицинского персонала и фельдшеров скорой помощи по переходу направил в травматологический пункт в другое крыло корпуса, — объясняет главный врач детской больницы №3 Магнитогорска Марина Шеметова. — В 17:49 , несмотря на то, что у сопровождающих не было документов, регистратор травмпункта без очереди направил ребенка на прием к врачу. В 17:50 ребенка осмотрел врач-специалист, сделали рентген. В 18:15 по результатам обследования ребенка направили на госпитализацию.

В больнице отметили, что здоровью малыша ничего не угрожает.

— Мы провели служебное расследование и проверили записи с камер наблюдения. Оказание медицинской помощи выполнялось в соответствии с состоянием ребенка. Отказов в приеме не было и не могло быть. Безусловно, информация в соцсетях стала поводом для продолжения работы по вопросам этики при оказании помощи маленьким пациентам, — подчеркнула Марина Шеметова.

ОЧЕВИДЦЫ: «НАС ОТПРАВИЛИ В ТРАВМПУНКТ, А ДОРОГУ НЕ ПОКАЗАЛИ»

«Комсомолка» разыскала супругов Томозовых, которые помогали доставить пострадавшего малыша в больницу. Они по-прежнему утверждают, что передать ребенка врачам оказалось не так-то просто.

— «Скорая» привезла нас в приемный покой. Там нам сказали: «Идите в травмпункт через подвал». Дорогу никто не показал, из медперсонала больницы с нами никто не пошел — заявил Евгений Томазов. — Мы с окровавленным мальчиком на руках долго плутали по подвальным коридорам, прежде чем нашли травмпункт. Дальше все было так, как я и писал в соцсетях. Регистратор травмпункта отказывалась нас принимать. Это слышала фельдшер «неотложки», которая все это время находилась вместе с нами. В итоге к врачу мы попали без очереди. Люди, которые сидели у кабинета с детьми, пропустили нас вперед. Снимать происходящее на телефон или на диктофон нам и в голову не пришло. Не до этого было. Мы переживали за чужого малыша.

По словам Евгения, со вчерашнего дня на его страницу в соцсети стали поступать угрозы от неизвестных людей, которые обвиняют его в клевете. Но скрины переписки он так и не предоставил.

КОММЕНТАРИЙ

После публикаций в СМИ эту историю стали проверять в региональном минздраве.

— По нашей информации, состояние ребенка было удовлетворительным. Именно поэтому его приняли не в экстренном приемном отделении, а в плановом, где был свободен дежурный врач. Врачи приемного отделения в этот момент были в операционной. То есть, медицинская помощь ребенку была оказана, — заявили 22 октября в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.