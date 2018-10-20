Родители Челябинской области жалуются: младшеклассников нагружают лишними занятиями

Заявлением в прокуратуру грозят родители первоклашки в Магнитогорске. Их возмущает навязывание внеурочной деятельности в школе. Из-за нее вчерашние детсадовцы проводят за партами по семь часов.

О проблеме мама написала в соцсетях под выдуманным ником Харитон Копчиков, чтобы избежать давления на ребенка в школе.

— После нашего обращения в Управление образования классный руководитель провел родительское собрание. На нем просто искали «стукача». Речь идет о школе № 9, а конкретно о 1 «Б» классе. У нас по 7-8 уроков в день из-за того, что классный руководитель заставляет всех детей ежедневно оставаться на дополнительные уроки, типа шахматы. Если моему ребенку нужны будут шахматы, мы с этим разберемся и без вашей принудиловки, — пишет Харитон Копчиков в группе «Черное&Белое Магнитогорск» («ВКонтакте»).

6 - 7 часов занятий в школе - не много ли для первоклашки?Фото: Олег УКЛАДОВ

Внеурочную деятельность ввели в школах три года назад. Идея была хорошая: занять детей. Ведь не все посещают кружки или секции. Однако, для ребят эти занятия стали лишними.

— Известно, что деньги выделены на эти допзанятия, и они должны осваиваться. При этом допзанятие должны быть добровольными. Но в них задействую весь класс. И, не смотря на то, что по поводу этой проблемы были проведены классное и общешкольное собрания, пока что все осталось на прежнем уровне. Что ж, дадим время разобраться прокуратуре, — пишет Харитон Копчиков.

«ЭТО ЖЕ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ВЗРОСЛОГО!»

К сожалению, получить комментарий у директора школы №9 Магнитогорска нам не удалось. Когда мы позвонили в школу, она была на уроке, потом уехала на совещание, потом ушла в отпуск.

Впрочем, описанная проблема существует не только в этой школе. Многие родители Челябинской области высказались в соцсетях по поводу внеурочной деятельности.

— В школе № 40 — обязательная для всех внеурочная деятельность. После шести часов занятий ребенок приходит с бледно-зеленым лицом. А ведь кроме школы у нас еще художка, английский, домашние задания, — анонимно пожаловалась жительтница Магнитогорска.

— У нас в школе невозможно отказаться от этих допзанятий, так как они стоят в расписании не последними уроками, а в середине, — написала Тамила Шмунь.

Расписание занятий во втором классе. Во вторник - 8 предметов! Фото: Марина Гончаровская.

— Вот расписание учебы моей внучки, второй класс. Обратите внимание на вторник... Это же рабочий день взрослого человека! — выложила фото в соцсетях Марина Гончаровская.

— В школе №29 Миасса очень много внеурочных занятий. Например, «кружок английского», на котором ребенок сидит и смотрит видео. Мы это и дома можем делать, если надо будет. Достало! — анонимно возмутились родители в группе «Инцидент Миасс».

Мы провели соцопрос в группе «Комсомольская правда»-Челябинск» . 47% его участников ответили, что их дети не ходят на внеурочную деятельность. 30% сказали, что посещают ее по своему желанию. А 23% отметили, что у них эти занятия также носят добровольно-принудительный характер.

Быть может, родителям просто не объяснили их право отказаться от этой допнагрузки?

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Это очень полезно детям»

Начальник Управления начального, основного и среднего общего образования Министерства образования Челябинской области Елена Тюрина:

— Это Федеральные государственные образовательные стандарты. Школы обязаны предоставить в каждом классе на выбор курсы внеурочной деятельности. Семья имеет право выбрать из этого перечня. Внеурочная деятельность необязательна в случае, если семья берет на себя ответственность по формированию универсальных учебных действий, которые приписаны стандартом. Поэтому можно написать заявление на имя директора школы, указав, что ребенок уже занимается, к примеру, танцами или пением вне школы и не выбирать курс внеурочной деятельности художественной направленности

— А как быть с тем, что в некоторых школах эту внеурочную деятельность ставят в середину расписания, тем самым не давая родителям возможности для отказа?

— В это время можно забрать ребенка и сходить в свой кружок.

— Да, но только в теории.

— Внеурочная деятельность — это очень полезно и нужно детям. К примеру, их учат проектной деятельности, что пригодится в старших классах. Не водя ребенка на такие занятия, родители предрекают ему неуспех.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06