Бензовоз загорелся в Челябинске: полиция перекрыла дороги, жители услышали взрывы
Жителей Челябинска с утра 19 октября перепугал черный столб дыма. Заволокло южную часть города. По словам очевидцев, люди слышали взрывы со стороны АМЗ и решили, что горят склады нефтебазы. От таких выводов — мороз по коже.
Как выяснилось, во время заправки загорелся бензовоз. ЧП случилось на ул. Первая Потребительская у дома №2А. Тушить вспыхнувшую цистерну отправились восемь машин спецтехники и 20 пожарных.
— В 10:06 пожар локализовали, ему присвоили повышенную категорию сложности. В 10:27 огонь полностью потушили, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Горящий бензовоз напугал жителей Челябинска взрывами и черным дымом.Видео: Комсомольская правда
Взрывов как таковых не было. В МЧС объяснили, что это были хлопки от горящих колес.
Чтобы пожарные смогли спокойно выполнить свою работу, полиция перекрыла проезд на отдельных участках местных дорог.
Столб дыма перепугал челябинцев. Фото: «Подслушано АМЗ»/vk.com
— Водитель бензовоза успел эвакуироваться. Погибших и пострадавших нет, — уточнили позже в МЧС.
На данный момент небо чистое: пожар потушен — бензовоз не дымит. Движение на дорогах восстановлено.
Специалисты сейчас выясняют причину возгорания.
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