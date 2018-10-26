Танцуй как чемпион: россиянин стал победителем олимпиады по брейк-дансу

СЕГОДНЯ 07:47 2018-10-26T07:47:52+03:00

В 2018 году брейк-данс впервые включили в программу юношеских Олимпийских игр, которые состоялись в Буэнос-Айресе. И первым в истории обладателем золота юношеских Олимпийских игр по брейк-дансу стал 18-летний россиянин Сергей Bumblebee Чернышев.

Он выиграл все четыре раунда, обойдя своего соперника из Франции со счетом 19:1. Как признается сам Сергей, перед соревнованиями было волнение — он отстаивал честь родины.

Теперь во всем мире знают: россияне способны показать улетный брейк.

Детям нравится быть на волне современных трендов, а родителям хочется, чтобы ребенок занимался достойным и полезным делом. Танцы давно перекочевали из андеграуна в профессиональные танцевальные классы, а потом и в олимпийский вид спорта. Поэтому решать вопрос отцов и детей стало проще. Дети занимаются тем, что по-настоящему круто, а родители — знают, что их чадо находится в атмосфере творчества и единомышленников.

Хотите, чтобы и ваш ребенок демонстрировал невероятные трюки, завоевывая медали в танцевальных батлах. Тогда Brooklyn — это то, что вам нужно!

Место, где рождаются танцоры

Современным школьникам Brooklyn знаком по зажигательным летним сменам. В городском хип-хоп лагере уже не первый сезон собираются команды активных школьников. Каникулы эти ребята проводят гораздо ярче, чем сверстники. Они учатся танцевать брейк-данс и хип-хоп, пробуют искусство граффити и соревнуются в танцевальных джемах и баттлах со своими новыми друзьями.

Такой дружной компании нужна площадка, где можно развивать свои таланты круглый год. И если вы хотите подарить своему ребенку по-настоящему насыщенное детство, самое время открыть для него двери школы современных танцев Brooklyn!

Многие танцевальные кружки «грешат» устаревшим подходом к обучению. Ну зачем современному ребенку стандартные программы и однотипные связки? Так настоящий талант не раскрыть. «BROOKLYN» — это место, где рождаются танцоры, непохожие на других.

Это не просто секция, это настоящая школа: штат укомплектован профессиональными педагогами и наставниками, есть просторные залы (танцклассы), организованы группы.

Хотя по духу и настроению это, скорее, клуб единомышленников, место, где царит атмосфера творчества, креатива, работы над собой, трудолюбие, упорство, дисциплина, где танцевальные банды выясняют, кто из них круче с помощью танца, а ученики — это единая команда. Ребенок, который обучается в «BROOKLYN» танцует круто, мыслит широко и раскрепощенно, выглядит стильно и легко становится лидером в любой компании.

Я б в «танцовщики» пошел…

На самом деле, современных направлений в «BROOKLYN» — очень много. Вы можете записать ребенка на хип-хоп — это всегда актуально и стильно, направление не теряет своей привлекательности в глазах молодежи уже много лет. Или на брейк-данс, на секундочку это направление теперь включено в официальную программу олимпийских игр и теперь у ребят есть реальный шанс стать олимпийским чемпионом! Именно детей от 4 до 12 лет сейчас необходимо записывать на это направление, если есть заинтересованность в этом результате.

А может паппинг или хаус? Эти направления помогут каждому обрести уверенность в себе и завоевать уважение у сверстников, ведь, поверьте, так больше не сможет никто! Каждое движение — как отдельный вид искусства, требует концентрации и невероятно развивает координацию и пластику. А девушка, которая танцует дэнсхолл (зажигательный ямайский уличный танец) точно будет обладать идеальной фигурой.

Учеников в течение года ждет насыщенная и яркая жизнь. Ведь ребята будут готовится к выступлениям, аттестациям, фестивалям, а самые способные к поездкам в другие города и концертам. В дальнейшем не далек тот час, когда родители увидят свое чадо в теле проекте «Танцы на ТНТ».

Подробнее про каждое из направлений вы можете узнать в разделе Танцевальные стили, но ваш ребенок, наверняка, уже знает, какое из них ему по душе. Спросите у него!

Правильный подход к обучению

Команда тренеров «BROOKLYN» — это дэнс-гуру, которые учат детей самой культуре танца. Школа основана легендарными танцевальными командами Челябинска, призерами многих чемпионатов самых разных уровней. Профессионалы знают, как важно воспитать не просто хорошего исполнителя, а интеллектуального танцора, который умеет создать историю с помощью языка тела. Именно таких думающих танцовщиков охотно принимают именитые российские и зарубежные коллективы. Кто знает, может быть, «BROOKLYN» станет путевкой на большую сцену для вашего ребенка? Ежегодно клуб проводит баттлы и состязания,мастер-классы от ведущих хореографов и танцоров страны, вечеринки, аттестации, отчетные концерты, так что возможностей показать себя будет очень много.

Справка: Школа танцев Brooklynявляется организатором крупнейших танцевальных событий в Челябинске: Фестиваль спорта, искусства и музыки «UrbanFest»,Фестиваль современных направлений «Продвижение», международный чемпионат по хип-хопу и брейк-дансу «ENERGY».

Для комфортного обучения занятия проводятся в группах, разделенных по возрасту и уровню танцевальной подготовки: с 4 до 6 лет, от 7 до 11 лет, от 12 до 17 лет. Ранние занятия помогут ребенку сформировать творческую и целеустремленную личность, приобрести уверенность в себе и своих силах, легко справляться с публичными выступлениями.

Но если вы решили освоить какое-либо направление в достаточно зрелом возрасте — никаких ограничений нет. Взрослым занятия в студии танцев также помогут справиться с трудностями в общении или взаимодействии с другими людьми. Это — идеальный способ побороть комплексы, нервозность и снять напряжение, а может быть удивить своими новыми уникальными способностями семью, друзей и сослуживцев.

Может быть, вы уже продвинутый танцор? Тогда вступайте в команду и занимайтесь бесплатно плечом к плечу с единомышленниками.

Нельзя обойти стороной и пользу танцев для организма. А она — колоссальная! Танцы оказывают положительное влияние на дыхательную систему человека и кровоснабжение, способствуют избавлению от лишнего веса, ускоряют обмен веществ, развивают выносливость и пластичность, укрепляют все группы мышц. Тренировка в танцклассе ничем не уступает по эффективности тренировке в спортивном зале. Вот только занятия проходят более увлекательно и танцор даже не замечает внушительной нагрузки на различные группы мышц.

Удобно и выгодно

«BROOKLYN» имеет два филиала в Челябинске, поэтому вы без проблем сможете выбрать наиболее подходящий для себя зал и время. А цены на занятия (при совершенно уникальном для Челябинска подходе) остаются приемлемыми. Тренировки не станут обузой для вашего семейного бюджета.

Школа танцев «Бруклин» (Челябинск) приглашает вас записаться на бесплатное первое занятие прямо сейчас! Подробности о процессе обучения вы можете узнать по телефону +7 (351) 223-6-224.

«Brooklyn» — Современные танцы для современных людей!

Адреса:

Центр города: пр. Ленина 84, 2 этаж, Brooklyn.

Северо-запад: ул. 40 лет Победы 31Б, 3 этаж.

+7 (351) 223-6-224;

пн-пт с 17:00 — 21:00;

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