«Будем за вас молиться»: читатели «Комсомолки» из Челябинска помогли семье восстановить дом

Сильнейший пожар оставил семью Юлмухаметовых из Пласта без всего. 17 августа из-за коротнуло проводку и загорелся сарай, примыкающий к дому. Сильный ветер мгновенно распространил пламя на жилище.

Глава семейства Расих только и успел, что вытащить двух сыновей, 8-летнего Кирилла с 10-летним Даниилом, и кошку с котятами. Жена в это время была на работе.

За считанные минуты Юлмухаметовы остались на улице без вещей, денег и документов.

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— Мы приехали сразу после пожара. Повсюду чернота, обугленные доски и сидят рядом на выжженной полянке двое ребятишек. Перепачканные, лица в саже. Александра плачет, Расих пытается отыскать уцелевшие вещи в завалах, — вспоминает волонтер Светлана Авдонина.

Она и ее отзывчивые подруги Наталья Радько и Наталья Михайлова одни из первых, кто пришел на помощь семье. Они, кстати, выручили из беды больше 100 семей.

Два месяца назад дом выглядел вот так. Фото: соцсети.

У Юлмухаметовых из родственников только бабушка, но она живет в муниципальном доме ветеранов, селиться посторонним туда нельзя. Еще есть брат, но у него самого большая семья. Пойти было некуда.

— На несколько дней мальчишек с мамой Александрой все-таки впустили в дом ветеранов, а Расиф ночевал прямо на пепелище. Мы сняли для них небольшой дом, — говорит Наталья Михайлова.

Александра трудится в пельменном цеху. Расиф занимается ремонтами. У него золотые руки и дом ему по силам было восстановить, нужны были только стройматериалы.

— Мы с Натальей объехали местные лесопилки и попросили доски. Но они подошли только на кровлю. Чтобы купить бревна, стропила и прочие материалы требовалось еще около 27 тысяч, их не было. Плюс железо на крышу, тоже где-то столько же, — рассказала Светлана.

Дом у Юлмухаметовых был большой. После пожара уцелели только четыре стены. Многие говорили, что жилище не восстановить. Но глава семейства так не считал и верил, что у него все получится. Помогать ему взялся брат.

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

О беде Юлмухаметовых узнала наша редакция. Мы написали материал, в котором попросили читателей помочь, кто, чем может. Уже через день Наталья Радько сообщила радостную новость.

— После публикации на счет пришло 50 тысяч рублей. По стройматериалам очень сильно подвинулся вопрос.

Дело пошло, стройка закипела. На помощь пришли соседи и незнакомые горожане — притащили инструменты, подогнали технику. Строить помогал даже дедушка после инсульта. Крыл крышу наравне с молодежью. Два месяца коллективного труда и дом был восстановлен.

На помощь пришли местные жители. Фото: соцсети.

— На восстановление дома удалось собрать 82 тысячи рублей. Сделана крыша, потолок, печь, стены обшиты внутри гипсокартонном, установлено четыре окна и евродверь. Кстати, фирма по установке сделала их бесплатно. Расих мусульманин, мулла из мечети от имени всех прихожан тоже помог деньгами — пожертвовали 10 тысяч рублей, — говорит Наталья Михайлова.

Жители Пласта помогли вещами, мебелью, канцелярией для Кирилла и Даниила. Сейчас собирают деньги на закупку дров и материал на утепление завалинки.

Вместе с Расихом (в центре) на стройке день и ночь работали неравнодушные жители. Фото: соцсети.

На этой неделе Юлмухаметовы вернулись в родной дом.

— У них все хорошо, настрой отличный. Правда, страх от пожара есть. Александра не может заснуть без успокоительных. Дети учатся, стараются — четверки, пятерки. Папа Расих благодарит всех, кто помог и молится за них, — делятся хорошими новостями волонтеры.

Внутри пока не очень уютно. Но главное есть крыша над головой! Фото: соцсети.

Наша редакция, семья Юлмухаметовых, волонтеры и все откликнувшиеся жители благодарят за помощь читателей газеты «Комсомольская правда» — Челябинск». Большое спасибо за вашу отзывчивость и помощь!

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