В школу — только по паспорту: учебные заведения Челябинска закрывают для свободного доступа взрослых

СЕГОДНЯ 18:12 2018-10-19T18:19:26+03:00

Без паспорта и разрешения педагогов родителей в здание школы не пустят. Фото: Олег ЗОЛОТО

Попасть в здание можно только по приглашению педагога и с документом

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На днях родители школяров из лицея № 77 обнаружили в вестибюле строгое объявление. Заходить в школу отныне можно только по паспорту и при наличии заявки от педагога. Говоря проще, если вашей фамилии не окажется в списке на руках у охранника или вдруг вы забудете паспорт, в учебное заведение не попасть.

— А если справку какую-то нужно, к секретарю? Такие строгости приведут к лишним хлопотам, — сетуют одни родители.

— Никак что-то случилось! От нас что-то скрывают! — нагнетают тревогу другие.

Взрослые подозревают, что новые правила стали отголоском истории в Металлургическом районе города, где в конце сентября в школе № 42 отец второклассника избил пятиклашку.

Однако в самом лицее связь с той историей не подтверждают.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОСЛЕДЯТ СЕКРЕТАРЬ И ОХРАННИК

— В этом году мы обновили паспорт безопасности школы и привели в соответствие свои локальные нормативные акты. На входе в наш лицей установлен турникет, а значит, должен соблюдаться пропускной режим. Но от родителей школу никто не закрывает, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» директор лицея № 77 Мария Саблина.

Когда взрослые захотят пройти в школу, встретиться с учителем, они должны позвонить классному руководителю либо секретарю, поясняют в лицее. Если педагог свободен, он сообщит фамилию гостя охране и взрослый сможет пройти в школу по паспорту. Если педагог занят, родителю предложат встретиться в другое время.

Помимо этого запланировать свой визит можно в системе «Сетевой город».

ОБЯЗАННОСТЬ МАМ И ПАП — ПОДЧИНИТЬСЯ ЗАКОНУ

Как оказалось, лицей не единственный, кто «закрыл» здание школы от взрослых. Аналогичные правила введены, например, в образовательном центре № 4. Это огромная школа в жилом комплексе «Ньютон», открывшая свои двери только нынешней осенью. Здесь родители также проходят в здание только по звонку секретарю и по паспорту. А в ближайшее время всем школьникам раздадут карточки для турникета. По ним родители смогут отлеживать, когда ребенок зашел и когда вышел из школы.

— В Законе об образовании сказано: школы обязаны обеспечить безопасность учащихся и работников образовательной организации. Как это сделать, конкретное учреждение решает самостоятельно и издает локальные приказы, — пояснили в пресс-службе городского комитета по делам образования. — Также закон гласит, что родители обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка и требования локальных приказов.

НА ЗАМЕТКУ

Сейчас все школы Челябинска имеют посты охраны и оборудованы кнопками экстренного вызова полиции (их еще называют «тревожными»).

А в 102-х школах города ведется видеонаблюдение.

Требования к антитеррористической защищенности объектов образования прописаны в Постановлении Правительства РФ от 7 октября 2017 г. N 1235.

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